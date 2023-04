El sorprendente aspecto físico actual de la actriz Natalia Sánchez, Teté en ‘Los Serrano’

Si pensamos en ‘Los Serrano‘, los primeros nombres que nos vienen a la cabeza son el de Fran Perea o el de Antonio Resines. Pero si pensamos en personajes, quizá el que más recordemos sea el de Teté. Natalia Sánchez dio vida a la hija de Belén Rueda durante 5 años (8 temporadas), y se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más conocidos de nuestro país, junto con Víctor Elías (Guille) o Jorge Jurado (Curro).

Ahora, en 2023, la joven actriz tiene 32 años y ha dejado un poco de lado el mundo de la actuación, centrándose más en su faceta personal. No en vano, es madre de dos hijos junto al también actor Marc Clotet. Y en estos años, ha hablado varias veces sobre el precio que tuvo que pagar al tener una fama tan temprana y repentina.

Natalia Sánchez, radiante en su Instagram.

«Mis amigas sufrían porque si íbamos a una discoteca me pasaba todo el rato firmando autógrafos. Me sabía mal por ellas porque si íbamos a una discoteca tenían la parte buena de que a lo mejor nos ponían en un reservado, pero me pasaba todo el rato firmando y haciéndome fotos, dando besos a la gente. Ellas no disfrutaban».

Pese a ello, Natalia ha seguido compaginando algunos pequeños papeles tanto en televisión como en teatro, al igual que su compañero en ‘Los Serrano’ Víctor Elías, con el que aún mantiene una estupenda relación. «A Teté le debo poder dedicarme a lo que me dedico».

Natalia Sánchez junto a Víctor Elías.

Defensora de la terapia y la conciliación

Natalia Sánchez también se ha valido de sus redes en muchas ocasiones para hablar de temas espinosos o complicados. Entre ellos, la importancia de la salud mental.«Llevo 20 años de mi vida haciendo terapia y ¡no quiero dejar de hacerla nunca! Por supuesto, con sus idas y venidas, épocas en las que he sido más constante y épocas en las que lo he sido menos, pero siempre ha estado ahí, acompañándome en cada paso que he dado y ayudándome y empujándome a darlos».

Pero también sobre la necesidad de hacer más por la conciliación, sobre todo para madres jóvenes. «En nuestro trabajo, como en muchos otros y como en esta sociedad en general, la conciliación es dificilísima… A veces, de hecho, imposible. Y es entonces cuando Marc o yo tenemos que renunciar a ciertos trabajos para poder seguir criando a nuestros retoños. Me encanta mi trabajo y me encanta ser madre, pero a veces, con los horarios que tiene nuestra profesión, los viajes y la falta de rutina, resulta muy difícil compaginarlo todo.»