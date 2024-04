El importante protagonista de ‘La Promesa’ que dice ‘hasta aquí’ a la serie con su marcha

En una misma semana, ‘La Promesa’ ha tenido que decir adiós a dos de sus grandes personajes protagonistas. La primera baja fue la de Paula Losada, que abandonó la ficción de TVE después de que su personaje, Jimena, se precipitase al vacío. Y el más reciente ha sido Abel, interpretado por Alejandro Vergara, que no ha dudado en pronunciarse sobre su fin en la serie.

«Pues hasta aquí el doctor en el palacio. Hoy hace justo un año de esta foto. Era mi primer día de rodaje. Un año después toca despedirse…», escribió el joven actor en su publicación de Instagram. Y es que, su estancia en la serie no se entiende sin Jana (Ana Garcés), con quien compartió su última escena, pero tampoco sin Jimena.

Tras la salida del personaje interpretado por Paula Losada, que huyó de palacio tras intentar quemarlo y llevarse por delante a su cuñada, la estancia del doctor Bueno (Alejandro Vergara) no tenía demasiado sentido. Hay que recordar que el personaje de Abel llegó a ‘La Promesa’ para revisar el falso embarazo de la joven.

Gracias, @Vergara_Ale_, por todos los momentos que nos has regalado ¡Te echaremos de menos! ❤️ #LaPromesa pic.twitter.com/ccNj2oNW4d — La Promesa (@lapromesa_tve) April 25, 2024

El doctor Bueno abandona ‘La Promesa’: «Pues hasta aquí»

«Ahora si me disculpas, he de irme de La Promesa. Manuel quiere que lo haga cuanto antes. No me siento orgulloso de mi labor aquí y no tengo el valor de enfrentarme a ellos», explicó Abel a Jana justo antes de abandonar el palacio en una emotiva escena que puso punto final al paso de Alejandro Vergara por la ficción de TVE.

Abel se despide de Jana en ‘La Promesa’

«Gracias a todxs mis compañerxs, tanto equipo artístico como técnico, que forman parte de esta gran familia… Sois increíbles, qué bien lo hemos pasado», destacó el actor de ‘La Promesa’ en su post de Instagram, que acompañó de algunas fotografías de Abel. Y quien también quiso despedir al personaje de Vergara fue RTVE.

La cuenta oficial de la seria publicó un vídeo que recoge el discurso final del actor en el set justo después de grabar su escena final. «Es la primera vez que me duele irme de un proyecto. Eso es gracias a todo el equipo. Habéis conseguido que cada día de rodaje venga contento, con ilusión, y que no me cueste. Sois una familia increíble», señaló Vergara.

«A mi ‘La Promesa’ me llegó en un momento de mi vida muy complicado, y esto me ha devuelto la ilusión en la profesión. Os deseo lo mejor. Larga vida a ‘La Promesa'», sentenció un doctor Bueno visiblemente emocionado, que se despedía para siempre de sus compañeros de rodaje tras una sonada ovación.

Quien también podría abandonar el palacio en cualquier momento es Michel Tejerina, Pelayo en la ficción. El recorrido del personaje en el serial de TVE estaría llegando a su fin después de que su prometida, Catalina, haya descubierto la tapadera de la fábrica de mermeladas y su cómplice, Lorenzo, le haya amenazado con ir a juicio.