Hablamos con Gabriela, ganadora de 'MasterChef', que sale en su defensa: "La gente se equivoca y opina más de lo normal"

Gabriela Hinojosa cumplió este lunes su sueño de convertirse en la ganadora de 'MasterChef 13' en TVE. Lo hizo tras enfrentarse en un reñido duelo final a su amiga Bea , con la que ha demostrado tener mucha complicidad después de presentar un menú dedicado a sus padres, su marido y sus hijos.

Gabriela ha demostrado ser una trabajadora incansable. Siempre quiso dedicarse a la cocina, aunque su padre la convenció de que aprendiera finanzas. Su pasión por la gastronomía no dejó nunca de crecer y, durante su tercer embarazo, en el sexto mes de gestación, decidió dar el paso. Gabriela ha conseguido superar todas las adversidades, hasta convertirse en la ganadora.

Ahora tras su victoria en 'MasterChef 13', Gabriela Hinojosa logra un premio en metálico de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la Basque Culinary Center.

Pocas horas después de emitirse la gran final de 'MasterChef 13', que anotó su mejor resultado de la temporada pero el peor dato histórico de una final con un 15,1% de cuota y 864.000 espectadores de media, en El Televisero hemos hablado con Gabriela sobre su paso por el talent de cocina. La ganadora hace balance de su concurso.

¿Cómo te sientes tras haber sido la ganadora de 'MasterChef 13'? ¿Te ha dado tiempo a creértelo?

No, aún no me lo creo. Me tengo que pellizcar todavía para ver que esto es real y está pasando. Fíjate que ya llevo tiempo desde que lo sé y aún lo sigo viendo y me sigo emocionando. Ha sido una experiencia tan increíble que es muy difícil de explicar como lo siento.

¿Cómo viviste anoche la gran final y cómo te viste?

Pues lo volví a vivir como si la estuviese haciendo en ese momento. El estómago me daba un vuelco. Pensaba lo increíble que es que haya podido vivir algo así y lo haya podido conseguir. Y estaba viéndolo con mis amigas y con mi familia y fue muy emocionante ver como se emocionaban y se alegraban como si fuera su propia victoria. Es que es algo que no está pagado, que la gente te acompañe y viva contigo tus éxitos es impagable.

Gabriela en el duelo final junto a Bea

Además conseguiste el que era uno de tus deseos que era vivir ese duelo final con Bea, ¿Cómo viviste ese duelo? ¿Y qué crees que fue lo que hizo que los jueces se decantaran por ti y no por ella?

Es que fue el mejor duelo final que podía tener. Y fue muy bonito. Hubiese sido justo que ella hubiera ganado también porque es una excelente cocinera y se lo tenía más que merecido, al final el haber hecho tanto foso, el foso cunde y ha tenido una enorme evolución y además tiene un gusto refinado. ¿Qué ha sido quizás la clave diferenciadora para que ganara yo y no ella? Pues quizás que yo apliqué algo más de técnica y tuve la suerte de que me lo valoraron mejor.

Es verdad que se comentó mucho que tu menú era más refinado, más de alta cocina y con muchas técnicas. ¿Cómo fue elaborarlo, te ayudó algún chef profesional?

Elaborarlo fue complicado porque tenía mucha tensión porque quería hacerlo bien, yo soy una persona muy planificada y quería que fuera un menú que estuviese a la altura de la final y de las personas a las que se lo dediqué. No quería un menú mediocre, me rompí bastante el cráneo para hacerlo y pensé en algún momento que quizás no llegaba a tiempo pero pensé confía en ti misma que hasta ahora lo has hecho bien, concéntrate y disfruta. Yo creo que esa fue la clave del éxito. Y no, nadie me ha ayudado, lo hice yo sola leyendo muchos libros y de hecho uno de los chefs dijo que una de las técnicas la saqué de Arzak y efectivamente la saqué de su libro.

Al presentar el primer plato dedicado a tus padres te emocionaste y hablaste del momento en el que tu padre te dijo lo que era el éxito. ¿Hubiera sido un fracaso para ti no haber llegado a la final y a ese duelo final con Bea?

No, no habría sido un fracaso porque yo ya me considero ganadora por el simple hecho de estar y de haber tenido la oportunidad de concursar. Pero si que es verdad que he implementado lo que me ha enseñado toda la vida y todo lo que me enseñaron mis padres que es trabajo, trabajo, constancia, autosuperación, que si te caes te levantes y sobre todo rodearse de gente que te quiera y te cuide y que se alegre de tus éxitos tanto como tú.

¿Qué balance haces de tu paso por 'MasterChef' y qué aprendizaje te llevas más allá de lo culinario?

Evidentemente la evolución en cocina es notoria, todo lo que se aprende es impagable. Pero a nivel personal me llevo tanto. La Gabriela del principio era mucho más insegura, yo no pensaba que fuera a entrar, es más yo no confiaba en mí y entré porque fue mi marido quién me dijo que esto era mi mundo y que me lo iba a comer. Y me ha ayudado 'MasterChef' a aceptarme y a saber ver que te pueden salir mal las cosas como me pasó en la prueba de Seguir al chef pero luego hay que levantarse. Porque es verdad que ahí pensé que era dar un paso atrás pero nada para atrás ni para coger impulso.

Has sido la primera mujer embarazada en participar y en ganar 'MasterChef'. ¿Cómo has llevado el ritmo trepidante del programa con el embarazo? ¿Hubo algún momento que llegaras a pensar que no podías continuar?

No, jamás. Si que había momentos y días en los que podías estar más cansado y que tenía más sueño por el tema del embarazo pero nada que digas me lo merezco más que los demás porque mis compañeros también estaban cansados y eran muchas horas de grabación. Al final el tema del embarazo he tenido la suerte de concursar en el segundo trimestre del embarazo que en mi opinión es el mejor porque el primero sueles estar más cansado y el tercero estás reventado porque te pesa. Yo tenía mucha agilidad y no creo que haya sido meritorio. O sea me ha costado pero como a cualquier otro.

¿Crees que has ayudado a visibilizar a las mujeres empoderadas y demostrar que aunque estéis embarazadas también podéis con todo?



Por supuesto. Las mujeres podemos con todo y más las embarazadas. Podemos con todo lo que nos pongan por delante y no tenemos que dejar que nos pisen. Yo he parido hace relativamente poco y aquí estoy porque me encuentro bien. Y al final cuando alguien algo quiere, algo le cuesta y da lo mismo que estés embarazada o no. Pero vamos que las embarazadas podemos con todo.

Gabriela Hinojosa posa junto al trofeo en los jardines de Prado del Rey

¿Qué ha sido lo más duro de tu paso por 'MasterChef'?

Para mí lo más duro ha sido no ver a mis hijos en tres meses. Es la única carga que yo tenía encima porque mi hija tenía un año y medio y ya pensaba que se iba a olvidar de mí. Pero al final la familia es la familia y es como si no hubiese faltado y hubiese estado ayer con ellos. Pero si que a nivel emocional es lo que más me ha costado.

¿El mayor premio de este programa es el Máster en el Basque Cullinary Center pero además también ganas 100.000 euros, ¿tienes ya pensado que vas a hacer con el dinero? ¿Y cuáles son tus planes?



Mis planes lo primero sobre todo es formarme, ir a la Basque Cullinary Center, me apetece mucho estar allí y aprender de todos los profesores y mis compañeros y ponerme a estudiar y saber utilizar todas las técnicas que pueda para utilizarlas en un futuro en mi sueño que si dios quiere es montar un catering y es a lo que dedicaré el dinero. A ver si tengo suerte y puedo llevarlo a cabo.

Y con respecto al dinero se habla mucho siempre del dinero que se lleva Hacienda de los premios que se ganan en concursos de TV como sucede con el bote de 'Pasapalabra'. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece justo que se lleve tanto porcentaje?



Pues la verdad es que no es algo que controle, no sé ni el porcentaje que se lleva Hacienda, no tengo ni idea la verdad. Pero bueno supongo que es lo justo como cualquier concurso o premio porque hay que pagar impuestos, es lo que toca. Pero no sé más.

Ha sido una edición que apenas ha tenido polémicas más allá de algún roce puntual. ¿Pero cómo ha sido estar encerrada con tus compañeros? ¿Quién te hacia la convivencia más dura y quién menos?



En todas las convivencias hay roces puntuales, es algo lógico, pero no deja de ser algo puntual. Pero yo siempre saco la parte más positiva de todo y de todos mis compañeros y digo todos, no excluyo a nadie, saco algo positivo. Por supuesto como todo el mundo pues tienes afinidades y yo las he tenido. Me llevo grandes amigos como son Bea, Elena y Yago, que me han hecho todo super fácil y me los llevo para mí vida. Que luego he tenido roces puntuales como el de Ismael, pero no deja de ser algo aislado, y de todo saco algo bueno porque ha sido un casting genial. Creo que todos nos hemos llevado muy bien y con respeto siendo cada uno de nosotros de nuestros padres y de nuestras madres y estando tres meses juntos.

Gabriela Hinojosa junto a los jueces de 'MasterChef', Joan Roca y Quique Dacosta

Otra de las cosas que quizás no se ven en el programa es la relación que tenéis con los jueces fuera de cámara. ¿Qué dirías? ¿Cómo son Pepe, Jordi, Samantha y cuál de los tres te ha sorprendido más?

La verdad es que ha sido un honor poder trabajar con ellos y ha sido un aprendizaje brutal porque son unos grandes profesionales, son tres personas excelentes ya no como cocineros sino como calidad humana. Creo que todo lo que dicen cuando juzgan creo que son muy profesionales y objetivas, todas las críticas que me decían era verdad, yo ya sabía que había fallado en eso, creo que las críticas que han hecho son reales y no era lo típico de no es que me ha dicho que lo he hecho mal porque me tienen manía o porque no soy no sé quien. Son muy objetivos y son personas increíbles, de los tres me llevo muchas cosas.

Pero si que es verdad que me ha sorprendido más, por lo que se ve desde casa, Jordi, porque pensé que era más duro de lo que realmente es porque es una bellísima persona y un trozo de pan, yo iba con miedo de pensar a ver con qué me encuentro, pero para nada, es un 10.

Dicen que desde que ha sido padre ha cambiado bastante su manera de vivir y de ver las cosas...

Pues no sé, puede ser, pero como no le he visto antes de serlo no sé si será eso. Pero yo al Jordi que he conocido es un tío integro, un chef de los pies a la cabeza, lo que te dice no te lo dice por decir algo ni por fastidiarte. Y en calidad humana es que es un señor.

Durante toda la temporada se ha cuestionado mucho el bajo nivel que había. Son muchos los que piensan que el programa ha perdido su esencia y le da más importancia al reality que a la cocina y que está desgastado. ¿Qué tienes que decir ahora que tú a todas esas críticas habiéndolo vivido desde dentro?

Yo la verdad no sé si es que soy mega fan y no soy objetiva pero lo veo un formato fuerte y no lo veo para nada desgastado ni de capa caída como lo puede ver alguien. Yo creo que es el talent a nivel cocina que el mejor y creo que tiene muchísima trayectoria por delante. Lo de que esto es show y que se busca gente que lo de, pues yo la verdad es que no es que sea una persona que de show y he ganado. Yo creo que al final se enfoca en la gente que de verdad cocina, al final es un programa que cambia vidas y creo que está muy enfocado en la cocina. Creo que la gente se equivoca y opina más de lo normal al decir que es más show que cocina, yo creo que es más cocina de lo que realmente la gente dice.

Ahora que has probado el mundillo de la tele, no sé si le has cogido el gusanillo y si te ha gustado. ¿Cómo te has visto? ¿Te animarías a participar en otro programa o tener tu propio programa de cocina?

La verdad es que al principio me costaba verme en televisión porque yo soy bastante tímida, me veía y me daba hasta vergüenza, me costó adaptarme al medio, a las cámaras, pero es verdad que una vez estás dentro vas a velocidad crucero y te olvidas de todo y te centras en cocinar, en pasártelo bien y en aprender. Y luego hay un factor que es la calidad humana del equipo que hay detrás de las cámaras que no se valora, al final son ellos los que hacen que el programa fluya. Yo que soy una loca del mundo de la cocina y que llevo leyendo libros de cocina desde que tengo uso de razón me parece un programa de cocina a la altura de lo que es. Pero no me veo en televisión.