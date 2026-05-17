Rosa Villacastín alza la voz contra José Yélamo por lo visto en 'La Sexta Xplica' a horas de las elecciones en Andalucía

Si hay algo que demuestra cada día Rosa Villacastín tanto en su cuenta de "X" como en sus apariciones en 'Mañaneros 360' es no tener pelos en la lengua a la hora de criticar y cuestionar tanto a políticos de la derecha como a algunas televisiones.

Y eso es lo que hizo este sábado al comentar lo visto en 'La Sexta Xplica' con José Yélamo. La periodista ha demostrado en varias ocasiones ser una fiel espectadora del programa que emite los sábados La Sexta por la noche y es algo que sigue haciendo a pesar de la llegada de 'Malas Lenguas Noche' a La 2 en el que también interviene de vez en cuando.

Así, Rosa Villacastín utilizó su cuenta de "X" para denunciar lo que según ella estaba haciendo 'La Sexta Xplica' en plena jornada de reflexión y a escasas horas de abrir los colegios electorales en Andalucía para las elecciones autonómicas de este domingo 17-M.

"Horas antes de que los andaluces concurran a votar, Yélamo sienta en la mesa al periodista que llevó la campaña de Guardiola. Independencia ninguna", denunciaba la periodista en sus redes sociales.

@laSextaTV : Horas antes de que los andaluces concurran a votar, @Yelmo sienta en la mesa al periodista que llevó la campaña de Guardiola. Independencia ninguna. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) May 16, 2026

Un comentario con el que estaba haciendo referencia a la presencia de Santiago Martínez-Vares en la mesa de inicio de 'La Sexta Xplica' analizando la previa de las elecciones autonómicas en Andalucía. Hay que decir que el citado periodista fue el encargado de dirigir la estrategia y la campaña electoral de María Guardiola (PP) en Extremadura en las elecciones de 2023.

Por eso, Rosa Villacastín se mostró muy crítica con el espacio de La Sexta por contar entre sus colaboradores con alguien afín al PP. De hecho, Santiago Martínez-Vares no dudó en defender que "hemos visto una campaña sin errores de Juanma Moreno y que ha corregido debates de otros". "Ha ido a los dos debates, no ausentándose del debate de TVE yo creo que acertó de pleno. Desde el principio de la campaña y las últimas encuestas todas dicen que la mayoría absoluta es lo más probable que ocurra", sentenciaba el colaborador.