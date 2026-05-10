José Yélamo recibía este sábado en 'La Sexta Xplica' a Marc Giró para hablar de su llegada a La Sexta con 'Cara al show' y analizar con él la actualidad política y social. Pero en plena entrevista, cuando el catalán hacía su análisis en La pizarra, el programa le cortaba para emitir en directo la comparecencia de Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, sobre la llegada del MV Hondius, el crucero afectado por el hantavirus.

"Espérate que estamos en directo, este momento es un poco raro, pero tengo a mi compañero Javier Bastida preguntando al presidente de Canarias", le advertía José Yélamo a su compañero conectando con el reportero desplazado hasta Tenerife.

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Era entonces cuando Fernando Clavijo sorprendía con unas declaraciones que están dando mucho que hablar. "Nosotros no vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros informes los técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso y que no hemos visto ni un informe que nos garantice que no va a haber ni un solo contagio", informaba el presidente.

Minutos después, José Yélamo entrevistaba directamente al propio Fernando Clavijo y era en esa entrevista en la que soltaba las palabras que dejaron a muchos estupefactos, incluido el propio Marc Giró, que no daba crédito a lo que acababa de escuchar. "Estamos hablando de que va a estar fondeado (el crucero) dentro de una dársena a unos 200 metros de cada uno de los laterales y nosotros, evidentemente - dado que ese virus, un vector de contagio pueden ser los roedores - tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios", comentaba el líder del Ejecutivo canario.

El presidente de Canarias ahora mismo en directo en @laSextaTV



"Tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios". #Xplicaultravirus pic.twitter.com/xnZxzDyWDF — laSexta Xplica (@laSextaXplica) May 9, 2026

Marc Giró, atónito ante las declaraciones de Fernando Clavijo

Fernando Clavijo en 'La Sexta Xplica'

Tras concluir su entrevista, José Yélamo volvía a dar paso a su compañero Marc Giró. "Noticia de calado importante que nos ha sorprendido, ¿Marc cómo te has quedado?", le cuestionaba. "Me he quedado. Esto de los roedores saltando del barco, ¿te acuerdas de aquellas armas de destrucción masiva de la guerra de Irak? O sea lo de estos roedores, ¿cómo es esto? si parece un cuento de...", se preguntaba de forma irónica el conductor de 'Cara al show'.

"Yo entiendo que el presidente su intención de proteger a su población es totalmente comprensible", trataba de justificar José Yélamo. "Me da la sensación de que Clavijo habla para su público y no tiene una visión global del asunto", sentenciaba por su lado Giró.

"Yo me pregunto cuál es la razón por la cual hay pasajeros de este barco a los que ya se les asigna un avión pero es posible que haya pasajeros, no sé si de la tripulación o del servicio, que nadie se responsabiliza de ellos", añadía el presentador. "Pero vamos lo de los roedores saltando del barco claramente es muy sorprendente", concluía Marc Giró.