Gabriel Rufián aclara a Marc Giró su polémica de las bibliotecas y denuncia las agresiones que ha sufrido en plena calle

Gabriel Rufián ha acudido por primera vez a 'Cara el show' este martes como la gran baza de Marc Giró para competir contra la visita de Pepa Bueno a 'Al cielo con ella' en La 2. Y el portavoz de Esquerra Republicana no ha dudado en sincerarse con el comunicador sobre las agresiones que ha sufrido a pie de calle, además de pronunciarse sobre su sonada polémica sobre las bibliotecas, lanzando un claro mensaje sobre el poder de las redes en las nuevas generaciones.

Nada más arrancar su paso por el espacio de La Sexta, Giró no ha tardado en preguntar al catalán si hoy en día percibe una mayor hostilidad en las calles de Madrid, y el invitado ha compartido su realidad sin filtro. "Me han agredido tres veces, me han calentado bien", ha comenzado explicando el político bajo la atenta mirada del conductor de 'Cara al show'.

Gabriel Rufián eleva una firme denuncia en 'Cara al show' sobre la agresión que sufrió frente a la Policía: "No les importó"

"Una fue en un sitio bastante público, el aniversario de un medio de comunicación muy importante. Y un tipo que iba pasado de copas me dio bien y luego dos veces por la calle", ha denunciado Gabriel Rufián utilizando el altavoz de Marc Giró para dar visibilidad a la crispación y la violencia a la que se enfrenta la clase política. "Una de ellas frente a la Policía, y no les importó mucho, era en Madrid", ha aclarado.

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"La estafa de la vivienda es el principal problema de este país"



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Así, se ha pronunciado alto y claro sobre la necesidad de crear un frente común de izquierda. "Yo me niego a que ganen los fachas, entonces creo que conviene hacer un poco de cálculo, de ciencia. Creo que la estafa de la vivienda es el principal problema de este país", ha sentenciado el invitado de este martes. Ha sido entonces cuando Marc Giró ha recuperado una reciente polémica que salpicó al político hace semanas.

"Yo creo que se manipuló lo que dijiste", ha comenzado subrayando el presentador antes de recordar la afirmación de Gabriel Rufián sobre preferir "llenar TikToks que bibliotecas". "Yo vengo de la chapa izquierdista, me lo he leído todo, el manifiesto, el capital, que si Lenin, Marx. Lo que digo es, te guste más o te guste menos, tienes que competir. Y hay un poder hoy en día que es muy poderoso, el poder digital", ha explicado el político.

A su vez, el portavoz de Esquerra Republicana ha querido poner el foco en cómo los más jóvenes utilizan las redes como principal vía para informarse y los riesgos que conlleva. "Es un poder a través del cual los chavales y las chavalas se informan. Mucha gente de entre 15 y 20 años no sabe quiénes somos Marc, pero sí que saben según quién que lanza mensajes nefastos desde el móvil", ha denunciado.