Nuria Roca se dirige, un día después, a Marc Giró y aclara lo que pasó tras la pulla por su ideología

Nuria Roca vivió este domingo un extraño intercambio de dardos durante la visita de Marc Giró a 'La Roca' cuando este le increpó sobre el sesgo ideológico de la tertulia de 'El Hormiguero'. Y tras el reguero de titulares que su cara a cara sobre la mesa de actualidad de Pablo Motos, la presentadora de La Sexta no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales lanzando un dardo a los medios por su retrato de la escena.

"A ti te veo más de izquierdas aquí que allí, ¿cuál es la Nuria real?", le preguntó el conductor de 'Cara al show' sin cortarse a la presentadora, poniendo el foco en el tono general de las tertulias del espacio de Antena 3 donde colabora junto a Juan del Val. " Tú sabes lo que pasa, que no has visto una tertulia de 'El Hormiguero', opinas por los titulares y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza", le reprochó la comunicadora en un intento de defenderse.

Nuria Roca se pronuncia sobre su escena con Marc Giró en 'La Roca' y se dirige a los medios con un reproche

Ante la acusación de Nuria Roca, Giró no tardó en reivindicar que conoce bien el programa y los contenidos de su polémica mesa de tertulia. "Yo no lo podía decir porque estaba en la otra pero yo veía 'El Hormiguero'. Hay que decirlo claramente nunca veía lo de…. Veía 'El Hormiguero' y la tertulia hasta el final", confesó el comunicador haciendo referencia a su anterior etapa en TVE con 'Late Xou'.

Y tras una jornada marcada por los distintos titulares desgranando la incómoda escena vivida en 'La Roca', la colaboradora de Pablo Motos ha recogido el momento en su perfil de Instagram con un claro mensaje dirigido al presentador. "Vaya por delante que me gusta Marc, que a veces me lo paso muy bien viéndolo y que me lo disfruto, pero... Querido, la ideología no se vocifera, la ideología se practica", ha sentenciado la comunicadora.

"Y este vídeo va dedicado a todos esos medios que lo han cortado para que su titular les cuadre… ¡De nada!", ha escrito Nuria Roca al final de su publicación lanzando un dardo a todos los medios que han recogido lo sucedido con una óptica que ella parece tildar como "distorsionada" en su mensaje en redes. "Lo que hace una buena laca", ha añadido finalmente mencionando a Marc Giró junto a un corazón.