David Cantero salta a 'Sonsoles' tras dejar Telecinco y revela las ofertas de trabajo que ha recibido

Han pasado cuatro meses desde que David Cantero abandonaba por sorpresa 'Informativos Telecinco' y Mediaset tras quince años ligado a la cadena. Lo hacía después de no llegar a un acuerdo con sus jefes cuando le propusieron una bajada salarial.

Así lo confesó el propio David Cantero en una de las múltiples entrevistas que ha concedido en estos meses a diferentes medios de comunicación. Y este martes, el presentador daba el salto por sorpresa a Antena 3 visitando por primera vez las instalaciones de Atresmedia como invitado de Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Qué hago yo aquí Sonsoles?", soltaba de primeras David Cantero al ser recibido por la que en su día fue su compañera. "¿Qué haces aquí compañero, jefe un tiempo?", reaccionaba Sonsoles Ónega haciendo mención a cuando ella era reportera en 'Informativos Telecinco' y él se encargaba de conducir la edición de las 15:00 horas junto a Marta Fernández primero y posteriormente con Isabel Jiménez.

Durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles', David Cantero recordaba toda su trayectoria con Sonsoles Ónega y cómo se enamoró de la televisión cuando un profesor les llevó a Prado del Rey donde vio primero los estudios de RNE y posteriormente TVE. "Siempre tenía obsesión por la tele, jugaba con mis muñecos y hacía como un plató, quería hacer televisión y mira aquí estoy", confesaba.

David Cantero se confiesa con Sonsoles y habla de su futuro laboral

Después, el presentador relataba cómo empezó siendo operador de cámara de televisión hasta que un día animado por sus compañeros se presentó a un casting en el que fue elegido como presentador del informativo territorial de Andalucía en TVE. De ahí saltó al Canal 24h y posteriormente al 'Telediario fin de semana' y como presentador de 'Informe Semanal' hasta que en 2010 decidió abandonar la cadena pública para dar el salto a 'Informativos Telecinco' donde permaneció hasta su despido en marzo de este año.

Asimismo, durante la entrevista con Sonsoles Ónega, David Cantero aprovechaba para aclarar la polémica que se generó hace unas semanas al contar en una entrevista en la COPE que su madre fue considerada una prostituta y su padre un adúltero durante el régimen de Franco porque su padre tuvo dos familias.

Antes de despedirle, Sonsoles Ónega ha querido saber si volverá a la televisión. "Ahora estás felizmente parado, ¿te veremos haciendo algo?", le cuestionaba. "Estoy en ese dilema ahora. Estoy estudiando ofertas", revelaba David Cantero dejando entrever que ya tendría algunos proyectos sobre la mesa para poder volver a la pequeña pantalla. "La verdad es que estoy tan a gusto ahora mismo, presento algún evento y tal, pero esto de desconectar de la actualidad del día a día y de la información me ha sentado de maravilla, estoy con una paz interior y un relax", aseveraba.

"Yo no me lo esperaba ehhh, o sea de repente pasas el shock de ostia me voy al paro, pero estoy muy a gusto, estoy dedicándome a mi familia, a pintar, a disfrutar de la vida, a pasear a mi perra, la naturaleza, a tocar mis guitarras", añadía el presentador dejando claro que es inquieto.