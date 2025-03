David Cantero confirma que ha sido despedido de Telecinco y señala los motivos: "No me lo merezco"

Pese a que quiso ser discreto en su despedida de 'Informativos Telecinco' e irse sin hacer mucho ruido, David Cantero no para de dar entrevistas en las que deja claro que su salida de Mediaset después de 15 años no ha sido por decisión propia. Aunque eso sí siempre trata de dejar claro lo feliz que ha sido en Telecinco.

Si hace unos días se sentaba en 'La ventana' de la Cadena SER, ahora David Cantero ha concedido una entrevista a Luz Sánchez Mellado en El País en la que vuelve a dejar claro que él ya empezó a ver el principio del fin hace algo más de un año cuando le pasaron al informativo del fin de semana.

"No digo que fuera un destierro, pero bueno. Fue un trago al principio, pero yo le saco la parte positiva a todo: así podía dedicar más tiempo a mis hijos y a la pintura. Pero, tú lo sabes: notas que los favoritos son otros, y no pasa nada. A veces hay un amor desaforado, eres el mejor, pero también sabes que esos amores se pueden ir a otra persona. Hasta que te lo proponen, te cuesta decidirte, y, finalmente dices, pues ya está, se acabó, hasta aquí hemos llegado, no pasa nada. Lo llevo bien. Soy un enfermizo de la relativización. Nada es para tanto. Es mejor mantenerse en un agradable término medio tanto para sufrir como para gozar", asegura David Cantero al respecto sobre cuando empezó a sentir que dejaba de ser uno de los favoritos de 'Informativos Telecinco'.

En este último año y medio, 'Informativos Telecinco' se ha renovado tras la llegada de Carlos Franganillo y la salida de Pedro Piqueras, Pepe Ribagorda y ahora David Cantero. Hace unos días, el propio Pepe Ribagorda denunciaba que todo era por edadismo y ahora es Cantero el que se pronuncia al respecto. "Cada caso es distinto, pero te hablo del mío: un poquito de edadismo puede haber", asevera.

David Cantero, claro y directo: "Se pierden a un buen profesional"

"Cosa que me parece estúpida, porque en este trabajo, si hay un valor, es la experiencia. Quien mejor te va a contar las cosas es quien más miles de informativos tenga ante la cámara, y más miles de horas de vida, de experiencia detrás. Tus mejores prescriptores de información van a ser siempre personas mayores. Pero ya está. Es lo que hay. Lo que no quería era que me quitaran de antena y me dejaran en el limbo, porque no me lo merezco. Prefiero irme del todo y me voy habiendo hecho un muy buen trabajo", sentencia.

Cuando se anunció su salida de Mediaset muchos se preguntaban si era una jubilación y desde el minuto 1, David Cantero dejó claro que él no está dispuesto a jubilarse por ahora. "No quería jubilarme porque me lo dijeran otros. Me he apuntado al desempleo y estoy abierto a ofertas profesionales. No he dado todo lo que puedo dar. Estoy en un momento dulce. Prescinden de mí en mi mejor momento. No me gusta decir que ellos se lo pierden porque suena un poco despectivo, pero, sí, en el fondo ellos se pierden a un buen profesional. Porque no quieren gastarse el dinero, porque quieren a alguien más joven, por lo que sea, se pierden un profesional que puede estar en el plató de televisión como en el sofá de su casa con toda la tranquilidad del mundo y sacar adelante lo que le echen y eso cuesta mucho. Muchísimo", recalca.

De su total libertad de Mediaset al peor momento en TVE

Con su marcha de 'Informativos Telecinco', David Cantero deja de trabajar con María Casado con la que se había reencontrado tras su etapa en TVE. Y mucho se está hablando sobre la manera en la que Casado está dando la información apostando por un formato más cercano al entretenimiento como el otro día cuando se atrevió a cantar por los Pecos. "Tenemos una química brutal y esas cosas las hacíamos en el tramo de informaciones menos, digamos, serias, entonces, digamos que yo la seguía, encantado. La credibilidad se lleva puesta en la mirada, en la voz, en los gestos", defiende cuando le preguntan si le daba corte participar en esos momentos más desenfadados.

En ese sentido, David Cantero si que tiene una línea roja a la hora de hacer informativos: no editorializar. "Lo que no hago nunca es editorializar. No me meto en esos fregados. Hay otros colegas que sí lo hacen, pero yo siempre he creído que el trabajo de un presentador de informativos es contar lo que sucede con la mayor asepsia e imparcialidad posible y que el espectador saque sus conclusiones. Eso sí, que no me hagan tragar sapos, porque no los voy a tragar. Si te fijas, se me nota cuando algo me incomoda", confiesa. "Jamás he dicho nada, nadie sabe a quién voto y a quién rezo, y estoy orgulloso, pero, a veces, mis gestos, la forma de entonar, las pausas, me delatan. Y eso está bien. Eso, también es ser tú", añade.

Precisamente sobre si ha sentido presiones políticas, David Cantero no duda en defender a Mediaset. "En Mediaset he tenido libertad absoluta. Igual se paraban las presiones antes de llegar a mí, pero ha sido un gusto", remarca. "En Televisión Española, donde pasé 28 años, siempre hemos estado a vueltas de con quien estaba en el Gobierno. He vivido de todo. He conocido los peores momentos, el 11-M, que marcó un antes y un después en muchas cosas: en la política, en los medios, en todo. Recuerdo aquellos días salvajes, esos intentos de manipulación burdos, asquerosos. Lo reventaron todo. Pero también he vivido la época más maravillosa: la de Fran Llorente y Lorenzo Milá. Se empeñaron en quitarse el lastre que arrastrábamos de manipulación de mierda, y lo lograron", termina rememorando.