David Cantero verbaliza que su adiós a informativos no fue una decisión propia, sino de Mediaset

Han pasado casi tres semanas desde que Mediaset sorprendía a todos al comunicar la salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco' quince años después. Desde entonces se ha hablado mucho sobre los motivos de su salida y después de que él mismo ya dejara entrever que se debió a problemas económicos, ahora ha hablado alto y claro.

Así, David Cantero ha visitado este martes 'La Ventana' de la Cadena SER donde ha hablado con Carles Francino de su salida de 'Informativos Telecinco' y por primera vez el presentador ha dejado claro que su salida no fue porque él quisiera sino que fue una decisión unilateral de la cadena.

"En la vida en general procuro relativizar, hay un momento de impacto, pero es que cada vez que la vida me ha invitado a un cambio ha sido para mejor. Es verdad que esta repercusión mediática brutal no me la esperaba. Sabía que iba a haber cierto revuelo pero tanto no", aseveraba David Cantero agradeciendo todo el cariño que ha recibido tanto por la audiencia como de compañeros de todos los medios. "Es lo que más orgulloso me hace sentir. Que el trato que he recibido ha sido afectuoso, cariñoso y respetuoso", añadía.

Tras ello, Carles Francino se interesaba por si en estas tres semanas ya le han llegado ofertas para volver a trabajar. "Yo creo que tengo mucha cuerda y mucho que contar", aseveraba Cantero. "Yo quise dejar claro que esto no se trataba de una jubilación. Yo no tenía pensado retirarme ni irme. Si dentro de un año, dos años pues encantado", añadía al respecto. Pero después era Mariola Cubells la que avanzaba que el presentador si que habría recibido ofertas para trabajar.

Los dos compromisos por los que David Cantero volverá a Mediaset

Así, la periodista recalcaba que la decisión de dejar Mediaset no fue algo del propio Cantero. "Son cosas que pasan en las empresas y que son totalmente lícitas. La empresa quiere hacer reajustes económicos, me dicen queremos que cobres menos, bueno pues no, ya está llegamos a un acuerdo y ya está es una salida pactada", incidía.

En ese sentido, David Cantero no dudaba en decir que no le oirán decir nada malo de Mediaset porque con él siempre se han portado muy bien desde el primer día hasta el último. "Yo he sido muy feliz allí, me lo he pasado muy bien y he trabajado muy a gusto. Pero me da pena porque yo no tenía intención de irme en este momento", añadía.

Además, durante su entrevista en 'La ventana', David Cantero ha sorprendido al anunciar que tiene todavía pendiente dos compromisos con Mediaset. "Tengo una entrevista y una gala o evento pendiente en el que voy a participar. Y es un caso un poco peculiar, es esto de que ya te has ido de un lugar pero tienes que volver porque te quedan pendientes cosas", concluía.