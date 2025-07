Jesús Cintora, con bate en mano, es claro como el agua al desenmascarar a Vox por lo de Torre Pacheco

Tras su parón este lunes por el Tour de Francia, Jesús Cintora regresaba este martes 15 de julio a la sobremesa de La 1 con el primer bloque de 'Malas lenguas' y arrancaba el programa mostrando un bate como los que están utilizando los grupos ultra en Torre Pacheco.

"Con bates como este están destrozando negocios de autónomos en Torre Pacheco y la extrema derecha está llamando a ir en masa hoy a manifestarse a una manifestación que no está autorizada. Y con bates como este están destrozando negocios de gente pobre como un simple restaurante", empezaba señalando el presentador.

"Entran encapuchados, niñatos, gente violenta y gente chunga que se ha desplazado para destrozar el local de un humilde trabajador que hace esto para sacar adelante a su familia. Es gente miserable y luego está la rama política y mediática que está llamando a acudir a Torre Pacheco. Y hay un debate abierto, ¿esto por qué? ¿Qué buscan odio? ¿Votos?", proseguía reflexionando Jesús Cintora en el arranque de 'Malas lenguas'.

Tras ello, Jesús Cintora daba paso al análisis de sus colaboradores como Emilio Delgado de Más Madrid y los periodistas Esther Palomera, Marisol Hernández y Alberto Fernández. "¿La duda es a partir de lo que estamos viendo se debe pactar con Vox y gobernar y aprobar medidas con Vox? Porque puede ser pactar con el diablo o, ¿tú crees que si se puede y no pasa nada?", cuestionaba el presentador a una de sus tertulianas. "Lo deseable desde luego es no llegar a acuerdos con Vox", respondía Marisol Hernández poniendo de relieve las medidas anti inmigración que piden los de Santiago Abascal.

Por su lado, Esther Palomera defendía que "el conflicto no lo genera la inmigración, no lo determina el país de origen, lo determina la precariedad y la falta de recursos, la desigualdad y la exclusión social". "Si me permitís yo si voy a dar un dato y hace falta veracidad, Torre Pacheco era una localidad en la que hay una amplia mayoría de trabajadores inmigrantes en el campo, una zona agraria y no había mayores problemas. Se agrade a un anciano, ojo está detenido el supuesto agresor, que pague con ello, pero de ahí a criminalizar a todos los migrantes es miserable", sentenciaba el presentador.

Después, Jesús Cintora no dudaba en desmentir algunos bulos que está promoviendo la extrema derecha y para ello utilizaba a Verifica RTVE tras escuchar como Pepa Millán de Vox ha llegado a decir que en 2044 habrá más población extranjera que española. "Como manipulan con esto, son bulos que se esparcen", recalcaba el periodista.

"Hay que desenmascarar a la extrema derecha, no todos los migrantes son angelitos pero de ahí a generalizar", proseguía diciendo Jesús Cintora después de poner en contexto como todo esto empezó a raíz del ataque a un anciano y como todo eso lo están utilizando los agitadores como Vito Quiles para promover gritos racistas y generar altercados en las calles.