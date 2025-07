Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del miércoles 16 de julio: El boicot de Gabriel con graves consecuencias

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro le hacía una propuesta a Gabriel para que sea el secretario de la junta de accionistas de Perfumerías de La Reina. Mientras, el abogado le solicitaba al empresario que retire la denuncia contra el asaltante del dispensario porque podría dañar la imagen de la fábrica después de su encuentro con Begoña, pero él se negaba y rechazaba su petición.

Damián decidía visitar a Luis en el laboratorio para tratar de tender puentes entre ellos y le propone conmemorar el 25 aniversario de la empresa lanzando una colección de perfumes entre la que se encuentra Lavanda del Rey y además le entregaba una botella de licor muy especial para los Merino. Y aunque Luis lo aceptaba no terminaba de confiar en las intenciones de su tío. Tras descubrirlo, Digna no dudaba en desconfiar de la actitud de Damián hacia su hijo pues piensa que quiere conseguir algo a cambio.

Luz se encuentra muy insegura con el artículo científico que ha escrito y no dudaba en pedirle ayuda a Begoña para saber su opinión. La enfermera decidía echarla una mano y optaba por contactar con el doctor Fermín Herrera a espaldas de su amiga para poder conseguir un artículo que esté a la altura. Por su parte, Teo tomaba la decisión de fugarse a Benavente con su tío mientras Gema y él tenían una fuerte discusión.

Tras salir publicado el escándalo familiar del principal rival de Pelayo, él y Marta hablaban sobre ello y Marta no celebraba la noticia pues piensa que así su marido puede ver impulsado su ascenso como nuevo gobernador civil mientras él sigue ocultando que ha sido cosa suya. Por otro lado, Beltrán regresaba a la colonia tras su pelea con Gabriel para tratar de reconciliarse con Cristina con una condición: que deje su trabajo y vuelvan a Madrid pero ella se negaba y acababa con su compromiso.

Después de su encuentro con don Pedro, Gabriel le informaba a Begoña de que su propuesta para retirar la denuncia contra Diosdado no ha dado sus frutos. Pero el gesto del abogado sorprende a Begoña, que no dudaba en quedarse embelesada con él. Y Andrés que les veía juntos y comprobaba la complicidad entre ellos no podía ocultar sus celos. Después, Andrés y Begoña tenían una fuerte discusión.

Damián hacía llamar a Irene y ambos tenían una conversación muy sincera en la que él le pide perdón por lo sucedido entre Gabriel y Cristina y ambos empezaban a tener una complicidad muy fuerte. Por último, don Pedro le pedía a Pelayo que investigue a Gabriel pues quiere saber lo que oculta el sobrino de Damián.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 351 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 16 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 351 de 'Sueños de Libertad' del miércoles 16 de julio en Antena 3:

Andrés, Damián y María en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María sigue intentando comprobar si tiene sensibilidad en las piernas y descubre que puede mover los dedos de los pies. Justo en ese instante, Begoña le pilla pero María trata de disimular aunque se muestra cómplice con su cuñada y le da las gracias por haber contratado a Olga como enfermera para ayudarla a su rehabilitación.

Irene decide abrirse con Digna y le revela que está empezando a sentir algo por Damián. Y su cuñada no duda en compartir lo amarga que fue su relación con él y aunque no termina de fiarse de él, opta por animar a la hermana de don Pedro a que de un paso adelante con él si así lo desea. Paralelamente, Damián trata de sonsacar a Manuela si entre María y Raúl hubo algo y tras ello no duda en encarar a María cuando Andrés les interrumpe y da la cara por su mujer.

En casa de los Merino, la actitud de Teo sigue teniendo muy preocupados a todos. Sobre todo, Joaquín y Digna que temen que lo sucedido con el pequeño pueda afectar a Gema con su cardiopatía. Y ante su desesperación, optan por recurrir a Julia para tratar de descubrir que es lo que le sucede al niño. Por otro lado, Tasio le ofrece a Chema un mejor puesto como transportista de larga distancia pero él lo rechaza y Carmen da la cara por él y le hace una confesión a su marido sobre el episodio traumático que le acercó a su hermano.

Después de su ruptura con Beltrán, Cristina busca de nuevo la complicidad y apoyo de Irene pues la joven siente que la mujer le muestra más comprensión que sus padres. Algo que hace que Irene sienta que cada vez está más cerca de su hija gracias a Damián. Y el patriarca no duda en pedirle una cita a Irene pero ella le pide tiempo. Por otro lado, Gabriel y Cristina tienen una charla amistosa en la cantina y al verlos Begoña se siente algo celosa.

Por último, Gabriel vuelve al laboratorio por la noche y manipula la fórmula del perfume en la que está trabajando Luis para su lanzamiento de cara al 25 aniversario de la empresa. Lo peor es que fue Cristina la que se encargó de pasar a limpio esa fórmula y podría ser la que se lleve las culpas de lo sucedido.