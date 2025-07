Gabriel, investigado y Andrés, al límite en 'Sueños de Libertad': Avance capítulo del martes 15 de julio

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trataba de acercarse a Irene para limar asperezas con ella tras lo sucedido con su hija Cristina y Gabriel aunque don Pedro les interrumpe. Tras ello, Damián acudía al taller de la empresa para pedirle explicaciones a Raúl de por qué no le ha informado de su nuevo puesto como mecánico y le reclamaba que vuelva a ser el chófer de los De La Reina, pero él se negaba a volver a su casa.

En la cantina, Cristina decidía abrirse y contarle a Beltrán lo que pasó con Gabriel. Y preso de los celos, Beltrán no dudaba en ir detrás del abogado y se enfrentaba a él generando una gran pelea en la que Gabriel salía herido. Después, el abogado acudía al dispensario para que Begoña le cure y ambos tenían un momento de gran complicidad y coqueteo.

Mientras, Tasio le echaba una gran bronca a su cuñado Chema por su trabajo tan caótico en su primer día como repartidor de Perfumerías de La Reina después de las numerosas quejas que les han llegado de los clientes. Por otro lado, Claudia daba el paso y le pedía a Raúl tener una cita pero el joven la rechazaba.

En casa de los Merino, Joaquín y Gema estaban muy preocupados por la actitud agresiva de Teo después de la pelea que tuvo en el colegio pues no entienden a qué es debido este cambio del pequeño. Por su parte, María se reunía con don Pedro para comunicarle que no va a apoyar la propuesta de Luis y que por tanto votará con los De La Reina. Y tras ello, el empresario no dudaba en advertirle de que tienen un acuerdo y si sigue así puede fastidiarlo todo. Después Damián advertía a Andrés de su plan de inhabilitar a María.

Finalmente, Marta, Fina y Pelayo decidían seguir adelante sus planes de convertirse en padres y el marido de Marta les informaba de que ya tienen cita en la clínica de Londres. Una noticia que puede favorecer su ascenso político. Lo que Pelayo decidía ocultarle a su mujer es su alianza con don Pedro y que podría traerles graves consecuencias. Por su parte, Gabriel le anunciaba a María que ha decidido aceptar su propuesta de acercarse a Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 350 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 15 de julio? Te lo contamos a continuación:

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro le hace una propuesta a Gabriel para que sea el secretario de la junta de accionistas de Perfumerías de La Reina. Mientras, el abogado le solicita al empresario que retire la denuncia contra el asaltante del dispensario porque podría dañar la imagen de la fábrica después de su encuentro con Begoña, pero él se niega y rechaza su petición.

Damián decide visitar a Luis en el laboratorio para tratar de tender puentes entre ellos y le propone conmemorar el 25 aniversario de la empresa lanzando una colección de perfumes entre la que se encuentra Lavanda del Rey y además le entrega una botella de licor muy especial para los Merino. Y aunque Luis lo acepta no termina de confiar en las intenciones de su tío. Tras descubrirlo, Digna no duda en desconfiar de la actitud de Damián hacia su hijo pues piensa que quiere conseguir algo a cambio.

Luz se encuentra muy insegura con el artículo científico que ha escrito y no duda en pedirle ayuda a Begoña para saber su opinión. La enfermera decide echarla una mano y opta por contactar con el doctor Fermín Herrera a espaldas de su amiga para poder conseguir un artículo que esté a la altura. Por su parte, Teo toma la decisión de fugarse a Benavente con su tío mientras Gema y él tienen una fuerte discusión.

Tras salir publicado el escándalo familiar del principal rival de Pelayo, él y Marta hablan sobre ello y Marta no duda en celebrar la noticia pues piensa que así su marido puede ver impulsado su ascenso como nuevo gobernador civil mientras él sigue ocultando que ha sido cosa suya. Por otro lado, Beltrán regresa a la colonia tras su pelea con Gabriel para tratar de reconciliarse con Cristina con una condición: que deje su trabajo y vuelvan a Madrid pero ella se niega y acaba con su compromiso.

Después de su encuentro con don Pedro, Gabriel le informa a Begoña de que su propuesta para retirar la denuncia contra Diosdado no ha dado sus frutos. Pero el gesto del abogado sorprende a Begoña, que no duda en quedarse embelesada con él. Y Andrés que les ve juntos y comprueba la complicidad entre ellos no puede ocultar sus celos. Después, Andrés y Begoña tienen una fuerte discusión.

Damián hace llamar a Irene y ambos tienen una conversación muy sincera en la que él le pide perdón por lo sucedido entre Gabriel y Cristina y ambos empiezan a tener una complicidad muy fuerte. Por último, don Pedro le pide a Pelayo que investigue a Gabriel pues quiere saber lo que oculta el sobrino de Damián.