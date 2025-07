Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 14 de julio: Gabriel, herido y su plan con Begoña

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María se revolvía por dentro al darse cuenta de que Andrés todavía ama a Begoña. Y es que aunque con su enfermedad ha conseguido retomar su relación y que vuelva a dormir con ella, saber que él sigue amando a su cuñada la deja tocada. Tras ver la complicidad que hay entre Begoña y Gabriel, María se mostraba desconfiada con el abogado después de la alianza que alcanzaron. Pero no dudaba en aprovechar la situación y le pide a Gabriel que seduzca a la enfermera pues así podría conseguir que por fin Andrés se centre en su matrimonio. Sin embargo, Gabriel rechazaba su propuesta.

Por otro lado, Teo descubría las pastillas que se tiene que tomar Gema para su problema del corazón y el niño temía volver a quedarse solo y que se repita la trágica muerte de sus padres. Por su parte, Claudia se daba cuenta de que sus sentimientos hacia Raúl son cada vez más fuertes pero se niega a aceptar que ha encontrado a un sustituto para Mateo en su corazón.

Mientras, Pelayo estaba hecho un mar de dudas pues no sabe si utilizar la información que le proporcionó don Pedro sobre Francisco Cárdenas y es que va en contra de sus principios pero su futuro político está en juego y no dudaba en hablar con Damián y su suegro le aconsejaba que piense con frialdad y le dejaba caer que su rival si que podría usar algo en su contra.

En el dispensario, Begoña y Luz se confesaban sobre sus problemas con Andrés y sus dudas sobre la maternidad. Tras ello, ambas dudaban sobre cómo ayudar a Sandra Diosdado, la hija del atacante. Y después de saber que Andrés no quiere apoyar a la enfermera, Luz no dudaba en animarle a que se olvide para siempre de él.

Cristina se mostraba echa un mar de dudas tras el beso con Gabriel pero Beltrán se presentaba en la colonia con la intención de recuperar a su prometida pese a que ella no está por la labor de volver a darle una oportunidad. Por último, Gabriel decidía proponerle a su tío Damián un plan para inhabilitar a María en la junta de la empresa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 349 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 14 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 349 de 'Sueños de Libertad' del lunes 14 de julio en Antena 3:

Capítulo 349 de 'Sueños de Libertad' del lunes 14 de julio en Antena 3

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trata de acercarse a Irene para limar asperezas con ella tras lo sucedido con su hija Cristina y Gabriel aunque don Pedro les interrumpe. Tras ello, Damián acude al taller de la empresa para pedirle explicaciones a Raúl de por qué no le ha informado de su nuevo puesto como mecánico y le reclama que vuelva a ser el chófer de los De La Reina, pero él se niega a volver a su casa.

En la cantina, Cristina decide abrirse y contarle a Beltrán lo que pasó con Gabriel. Y preso de los celos, Beltrán no duda en ir detrás del abogado y se enfrenta a él generando una gran pelea en la que Gabriel sale herido. Después, el abogado acude al dispensario para que Begoña le cure y ambos tienen un momento de gran complicidad y coqueteo.

Mientras, Tasio le echa una gran bronca a su cuñado Chema por su trabajo tan caótico en su primer día como repartidor de Perfumerías de La Reina después de las numerosas quejas que les han llegado de los clientes. Por otro lado, Claudia da el paso y le pide a Raúl tener una cita pero el joven la rechaza.

En casa de los Merino, Joaquín y Gema están muy preocupados por la actitud agresiva de Teo después de la pelea que tuvo en el colegio pues no entienden a qué es debido este cambio del pequeño. Por su parte, María se reúne con don Pedro para comunicarle que no va a apoyar la propuesta de Luis y que por tanto votará con los De La Reina. Y tras ello, el empresario no duda en advertirle de que tienen un acuerdo y si sigue así puede fastidiarlo todo. Después Damián advierte a Andrés de su plan de inhabilitar a María.

Finalmente, Marta, Fina y Pelayo deciden seguir adelante sus planes de convertirse en padres y el marido de Marta les informa de que ya tienen cita en la clínica de Londres. Una noticia que puede favorecer su ascenso político. Lo que Pelayo decide ocultarle a su mujer es su alianza con don Pedro y que podría traerles graves consecuencias. Por su parte, Gabriel le anuncia a María que ha decidido aceptar su propuesta de acercarse a Begoña.