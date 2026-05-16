'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial en sus tramas tras el esperado regreso de uno de sus personajes más queridos propiciando por fin el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo a continuación:

Avance del capítulo 562 de 'Sueños de libertad' del lunes 18 de mayo

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz se presenta en el despacho de Gabriel y se encara con él para tratar de ganarse su confianza, pero él no confía en que sus sentimientos hacia él sean verdaderos y que solo le quiere utilizar. Tasio interrumpe la conversación anunciando que han detenido a Gorito como responsable de los robos de los camiones. Y tras oírlo, Beatriz advierte a Álvaro y le aconseja que huya antes de que le encuentren.

Fina se reencuentra con Claudia en la colonia produciéndose un emotivo momento entre las dos amigas. Mientras, Cloe no puede evitar derrumbarse al ver lo feliz que está Marta con la vuelta de su gran amor. Después Cloe y Fina se encuentran y tratan de mantener la cordialidad compartiendo lo que las une a Marta.

Nieves comparte con Begoña las presiones que está teniendo de don Agustín sobre la muerte del padre de Luz y le anuncia su idea de marcharse a Tarragona y no duda en pedirle que por favor la sustituya como enfermera en el dispensario aunque ella lo rechaza. Después, el párroco también interroga a Begoña sobre la muerte de Alberto.

Por otro lado, Nieves le propone a Mabel que la acompañe a Tarragona, pero ella se niega. Mientras, Valentina sigue mostrándose distante con Andrés tras su última cita porque le atormenta el recuerdo de Rodrigo y el no ser capaz de olvidarlo y superarlo. Y después Marta aconseja a Andrés sobre los pasos a seguir con Valentina. Por su parte, Paula se despide de Manuela y tiene una última conversación con Tasio.

Tasio habla con Salva sobre la detención de Gorito y el cantinero empieza a sospechar de Álvaro como el socio de su amigo en el robo de los camiones. Finalmente, Marta y Fina disfrutan de la soledad en la casa de los montes charlando sobre Cloe y Marta le deja claro que para ella es el pasado. Mientras Fina parece ocultarle algo a su amada.

Avance del capítulo 563 de 'Sueños de libertad' del martes 19 de mayo

Brossard llega a la tienda

Antes de la llegada de Brossard, Damián reúne a toda la familia para informarles de todo lo que ha descubierto sobre el francés y lo que más entusiasma es que tiene orígenes muy parecidos a lo que fue Gervasio y por ende a los valores por los que fundaron Perfumerías De La Reina.

Mabel le cuenta a su hermano Miguel que ha rechazado la oferta de su madre para viajar con ella a Tarragona y no duda en decir que le gusta mucho Salva y es una de las razones por las que no se quiere ir de Toledo. Por su parte, Marta no duda en reprender a Tasio por haber provocado que Carmen se haya marchado por su infidelidad con Paula. Mientras Paula se enfrenta a una entrevista de trabajo y comienza una nueva vida lejos de la casa de los De La Reina.

Andrés sigue tratando de acercarse a Valentina y de mostrarse comprensivo con ella pero ella prefiere seguir con cautela por miedo a no poder superar el trauma que tiene por su relación con Rodrigo. Y en el dispensario, Begoña alerta a Nieves de la obsesión de don Agustín por la muerte de Alberto y la enfermera empieza a preocuparse porque pueda descubrir toda la verdad.

Tras llegar a la colonia, Antoine Brossard se encara con Gabriel y Andrés por haber permitido el robo de los camiones. Paralelamente, Marta prepara con las dependientas todos los preparativos para que la tienda esté perfecta para causar una buena impresión al francés y finalmente queda encandilado. Tasio le confiesa a don Agustín su infidelidad y Salva trata de sonsacar a Álvaro información sobre su alianza con Gorito.

Damián se reencuentra con Fina y no duda en pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado con ella y le pide que tanto ella como su hija protejan su intimidad para que nadie les vuelva a hacer daño. Finalmente, pese a haber escuchado a Digna hablar del pasado de la empresa, Brossard no duda en anunciar que debido a la crisis ha decidido trasladar la producción a Marruecos.

Avance del capítulo 564 de 'Sueños de libertad' del miércoles 20 de mayo

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

Gabriel y Pablo tratan de convencer a Brossard para que se replantee la decisión de llevar la producción a Marruecos pero el empresario insiste en que en tres meses Tánger será la nueva sede de la empresa. Algo que provoca que Gabriel estalle contra el francés al considerar que no ha servido de nada todo lo que ha llegado a hacer para hacerse con el control de la fábrica.

Mabel y Nieves tienen una fuerte discusión por la negativa de ella de marcharse a Tarragona y más cuando Nieves demuestra que no confía nada en el misterioso novio de su hija. Por su parte, Eduardo y Begoña comparten confidencias sobre sus vidas en pleno viaje a Pelahustán. Después, Gabriel se enfrenta a Begoña por haber pasado la tarde con el chófer y le comunica los planes de Brossard sin saber que Beatriz está escuchando todo.

En la colonia, don Agustín trata de convencer a Tasio para que denuncie a Carmen por abandono del hogar. Cuando Tasio comparte con Andrés la idea de la denuncia, su hermano consigue hacerle ver que no tiene que hacer caso al párroco. Mientras, Paula empieza a darse cuenta de lo difícil que va a ser encontrar un nuevo trabajo aunque Manuela le muestra todo su apoyo.

Cloe insiste a Valentina para que pase página y le de una oportunidad a su relación con Andrés y tras ello la dependienta le propone una cita a su amado. Por su parte, Salva comparte con Tasio sus sospechas sobre que Álvaro ayudó a Gorito en el robo de los camiones.

Marta se desahoga con Fina tras descubrir la decisión de Brossard de trasladar la fábrica a Marruecos y ella trata de apoyarla mientras los fantasmas del pasado le siguen corriendo por la cabeza al recordar todo el asesinato de Santiago y sufre un ataque de ansiedad. Y finalmente, Damián invita a cenar a Brossard para tratar de salvar el futuro de la empresa pero todo salta por los aires cuando el francés deja claro que no va a cambiar de opinión.

Avance del capítulo 565 de 'Sueños de libertad' del jueves 21 de mayo

Gabriel y Andrés en 'Sueños de libertad'

Nieves organiza una comida de despedida antes de marcharse a Tarragona y pide conocer al novio de Mabel y finalmente su hija le confiesa que se trata de Salva. Antes de marcharse, Nieves le muestra a Pablo sus dudas sobre la relación de su hija con el dueño de la cantina y tras ello Salazar decide acudir a la cantina para tantear a Salva y descubrir sus verdaderas intenciones con su hija.

Damián le cuenta a Andrés lo sucedido con Brossard en la cena y se muestra completamente abatido tras sentir que van a perder la fábrica que tanto le costó montar. Paralelamente, Digna acuerda con Damián que Fina se quede a vivir con ellos.

En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a tener un fuerte enfrentamiento cuando el primero defiende contarle la verdad sobre el futuro de la fábrica a los trabajadores pero el abogado se niega. Sin embargo, Andrés no hace caso a su primo y termina confesándoles a los trabajadores que la fábrica se trasladará a Marruecos dejando completamente desolados a sus compañeros. Por su parte, Marta propone a Claudia que sea la encargada de la tienda tras la marcha de Carmen.

Don Agustín insiste a Tasio con que denuncie a Carmen por abandono del hogar mientras sigue sospechando sobre Nieves tras conocer que se marcha a Tarragona. Por otro lado, la Guardia Civil se presenta en la colonia para detener a Álvaro y Salva termina confesándole a Mabel su pasado en prisión.

Finalmente, Damián decide abrirse en canal y confesarle toda la verdad sobre la muerte de Gervasio a Pablo y cómo fue él quién provocó que su socio terminara suicidándose. Una noticia que deja a Salazar completamente devastado e indignado con su amigo rompiendo definitivamente su amistad.

Avance del capítulo 566 de 'Sueños de libertad' del viernes 22 de mayo

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad'

Álvaro se encara con Salva por haberle acusado de haber participado en el robo de los camiones y no duda en devolverle el golpe al acusarle a él de ser el verdadero cómplice de Gorito delante de todos provocando que todos los trabajadores empiecen a desconfiar del cantinero.

Nieves celebra la comida de despedida con su familia antes de marcharse a Tarragona y Pablo Salazar aprovecha para tratar de convencerla de que se quede en Toledo. Por su parte, Pablo se reúne con Digna para hablar sobre la verdad sobre la muerte de Gervasio y tratar de entender la traición de Damián.

Gabriel se muestra hundido ante Beatriz tras sentirse fracasado por no haber podido salvar la empresa y ambos terminan besándose de nuevo. Otro que se muestra completamente roto es Tasio ante la marcha de Carmen y Damián trata de apoyar a su hijo y le pide que no se rinda y que le necesita fuerte ante el varapalo que han sufrido con la fábrica.

Marta y Fina se disponen a despedirse para siempre de la casa de los montes dejando allí todos los recuerdos, buenos y malos. Pero antes de marcharse, Fina hace una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de su amada. Mientras, Julia conoce a Valentina y no duda en preguntar a su tío Andrés sobre si es su novia.

Don Agustín no duda en confrontar a Nieves por la muerte del padre de Luz e insiste en hacerle preguntas sobre su posible implicación en haber practicado la eutanasia con Alberto. Por último, Salva se confiesa con Mabel y le cuenta toda la verdad sobre su pasado y su estancia en prisión tratando de que su chica le de una nueva oportunidad.