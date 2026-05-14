'Sueños de libertad' ha vivido este jueves el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Fina se reencuentran después de toda la incertidumbre por su posible muerte y las dos terminan besándose y abrazándose con Cloe de espectadora. Después, la fotógrafa también vive un emotivo reencuentro con Digna después del dolor que supuso su marcha por las amenazas de Pelayo.

Beatriz trata de reconquistar a Gabriel tras acostarse pero él no duda en rechazarla y trata de ocultar a Begoña lo sucedido. Por su parte, Tasio intenta saber el paradero de Carmen y no duda en preguntarle a Claudia pero ella opta por guardar silencio. Y los problemas matrimoniales de Tasio y Carmen llegan a los oídos de don Agustín.

La preocupación por la visita del señor Brossard aumenta entre todos los socios, incluido Gabriel. La directiva se reúne para planificar la estrategia a seguir para tratar de recomponer la situación tras el robo de los camiones y las tensiones que hay entre todos poniendo en jaque la situación de la empresa.

Nieves reúne a Mabel y Miguel para comunicarles su decisión de marcharse durante una temporada a Tarragona dejando completamente desolados a sus hijos, que no dudan en reprocharle a su madre que les deje solos. También Pablo se queda roto al saber que su mujer se marcha por su culpa.

Tasio le confiesa a Damián la marcha de Carmen mientras Paula se derrumba con Manuela tras el rechazo de su amado y le cuenta todo lo sucedido. Tras saber todo lo sucedido, Digna le comunica su despido. Por su parte, Valentina le confiesa a Cloe que se acostó con Andrés. Y finalmente, Álvaro se enfrenta a Beatriz tras pillarla con Gabriel y ella le deja claro que no piensa volver con él.

Marta, Digna y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el regreso de Fina?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz no aguantaba más y confrontaba con Álvaro por su implicación en el robo de los camiones y aunque él trataba de justificarse termina confesándole la verdad y le instaba de nuevo a irse juntos de Toledo. Pero ella está harta de verse siempre al borde de acabar en prisión por su culpa y decidía romper definitivamente su relación con él.

Don Agustín regresaba al dispensario con la excusa de sus picores y seguía presionando a Nieves para conocer la verdad sobre la muerte del padre de Luz pero ella trataba de disimular. Lo peor para la enfermera llegaba cuando descubre que su padre falleció hace una semana y que su madre no quiere saber nada de ella. Al enterarse, Pablo trataba de apoyarla pero ella insiste en no perdonarle y empieza a valorar su regreso a Tarragona para sanar sus heridas.

Damián decidía no contarle por ahora a Pablo Salazar la verdad sobre Gervasio tras ver que los problemas familiares de su amigo no dejan de crecer. Paralelamente, Gabriel y Digna conseguían cerrar un importante acuerdo con Ferrer. Asimismo, el señor Brossard anunciaba su decisión de presentarse en Toledo para averiguar lo que ha sucedido con el robo de los camiones.

Mabel y Salva tenían su primera cita tras su reconciliación pero el cantinero no podía parar de pensar en Gorito. Mientras, Carmen decidía poner tierra de por medio para tratar de recomponerse ante la infidelidad de Tasio con Paula. Y la doncella decidía declararse a Tasio pero él la volvía a rechazar. Después, él descubría la carta de despedida de Carmen.

Andrés y Valentina daban un paso más en su relación y se dejan llevar por la pasión. Otros que también sucumbían a sus deseos son Gabriel y Beatriz sin saber que Álvaro les está espiando desde la ventana. Finalmente, Marta se preparaba para viajar a Buenos Aires justo cuando Fina aparecía en la fábrica produciéndose su esperado reencuentro.