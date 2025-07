'Valle Salvaje', avance del capítulo del martes 15 de julio: Julio descubre el embarazo de Adriana

'Valle Salvaje' afronta una semana decisiva en sus tramas y por ello, TVE ha decidido emitir doble capítulo tanto este lunes como el jueves 17 de julio y el próximo 24 de julio aprovechando la emisión del Tour de Francia a través de La 1. Un cambio que afectará de lleno a 'La Promesa', que faltará a su cita con la audiencia en dichos días.

En los últimos capítulos de 'Valle Salvaje', Rafael le deja claro a Julio que si se casa con Úrsula es por proteger a Adriana después de todo lo que ha descubierto de su futura esposa y Rafael le pide a su hermano que por favor cuide de Adriana cuando él ya no pueda hacerlo.

José Luis no duda en dejarle claro a Bernardo que ser duque implica hacer lo que haga falta para sostener a todos los que están bajo su protección y que si él no es capaz quizás tendrían que quitarle el título. Todo después de que Bernardo se haya quedado sin la posibilidad de hacer frente a todos los gastos de la Casa Pequeña.

Mientras, Mercedes le pregunta a Luisa de donde ha sacado la carne con la que se ha presentado en la Casa Pequeña después de no tener dinero ni provisiones con las que alimentar a todos los habitantes. A partir de ahí, empieza una investigación sobre quién ha robado la comida en la Casa Grande.

Después de que Adriana le revelara a Luisa que está embarazada, la doncella no dudaba en recomendarle a su amiga que hable con Julio sobre su estado de buena esperanza. Pero al final ella terminaba teniendo una calurosa discusión con Rafael.

Por último, Bernardo no podía más con la situación a la que José Luis les tiene sometido y en un encuentro con el duque, la cosa se iba de las manos entre ambos.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 15 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 209 de 'Valle Salvaje' del martes 15 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula no duda en quejarse de la situación tan lamentable que están viviendo en la Casa Pequeña al no tener suministros de comida y asegura que su gran preocupación es Pedrito aunque Bernardo le promete que no les va a faltar comida.

Por su parte, José Luis pone al tanto a Atanasio de las disposiciones que ha adoptado para controlar el uso de los recursos de sus tierras. Paralelamente, Matilde y Luisa descubren que el duque puede decidir todo sobre sus vidas e incluso si pueden utilizar leña o no.

Después de pillar a Luisa con comida, Victoria no duda en amenazarle y le deja claro que si no le dice la verdad tendrá que atenerse a las consecuencias. Después, la doncella habla con Alejo y le dice que podría perder su trabajo. Asimismo, Victoria anima a José Luis para que envíe alguien para amenazarles pues cree que la familia de Luisa les está ayudando.

Por su parte, Bárbara le pide a Leonardo que le bese pero él le rechaza. Y Julio le advierte a Úrsula que su hermano ha aceptado casarse con ella pero que tiene que tener paciencia pues si le presiona demasiado estallará. Mientras Adriana le confiesa a Julio su estado de buena esperanza tras descubrir que está embarazada.