La vida actual de Elena Ballesteros, 44 años: de hija de Coronado en 'Periodistas' al divorcio de Dani Mateo

En los 90 surgió una inesperada cantera de actrices de uno de los programas infantiles más vistos de la televisión. Y no estamos hablando de 'Club Megatrix', que también lanzó las carreras de varias de sus presentadoras. Este programa es más antiguo, y sus audiencias eran millonarias. Emitido los fines de semana contaba con una media de 3 millones de espectadores. Estamos hablando de 'Club Disney' y una de sus presentadoras fue Mónica Aragón, la prima de Emilio Aragón, que vio cómo su carrera de actriz tomaba un nuevo rumbo tras su participación en el programa. Otra de ellas era Elena Ballesteros.

Aunque la actriz madrileña solo estuvo unos meses, compartió programa con Jordi Cruz ('Art Attack'), con solo 15 años, y usó esta plataforma para empezar a dar forma a su carrera interpretativa. De hecho, tuvo que abandonar el programa para grabar la serie 'Más que amigos'. En dicha ficción compartió protagonismo con Paz Vega, Alberto San Juan y Melanie Olivares.

"Imagínate, mi primera serie de televisión. Yo había presentado el Club Disney, y Dani Écija, el director de la serie, me decía: 'No tienes que decirlo al público'. Claro, no lo había hecho nunca, tenía 16 años", explicaba en una entrevista para The Objective. "Para mí era todo súper nuevo, pero como eran gente joven que tampoco tenían tantísima experiencia, tenían veintipocos años y no habían hecho tantas cosas, me sentí muy arropada por ellos".

Y aunque no comenzó como actriz, sino como presentadora, era algo que tenía claro que iba a conseguir tarde o temprano. "Yo sentía que iba a ser actriz", contó a The Objective. "Era como una certeza. De hecho, mi marido –somos amigos desde los ocho años– me decía: 'el día que me dijiste que ibas a ser actriz me lo dijiste con tanta seguridad y tan confiada, que dije: lo va a ser'". Y así fue. No solo por la serie de 'Más que amigos', sino por su papel como Isabel Sanz en la serie 'Periodistas', dando vida a la hija del personaje de José Coronado durante 46 episodios.

Elena Ballesteros en 'Pasapalabra'.

"Ese trabajo lo guardo con tantísimo cariño porque verdaderamente fue mi gran oportunidad como actriz y bueno, en muchos aspectos de mi vida porque ahí también fui creciendo. Yo empecé con 16 años en ese trabajo, tenía un año más que mi hija", recordó en la web En el patio de butacas. "Allí, me trataban con un amor, un cariño y un respeto todos… me tenían entre algodones porque yo era una niña y yo eso lo agradezco. Siempre me daban consejos o me ayudaban con alguna escena que a lo mejor era más complicada, porque además en esa época no había escuelas de interpretación como tal, entonces lo mío era una cosa muy intuitiva".

Tras su paso por la mítica serie de Telecinco, no paró de trabajar. Protagonizó la serie musical 'Paco y Veva' junto a Hugo Silva; participó en 'Motivos personales' junto a Lydia Bosch; y protagonizó 'La familia Mata' en Antena 3 junto a Dani Mateo, con el que mantendría una relación de 8 años, pasando por el altar pero acabando en divorcio en 2016. "Es un tema doloroso. Creo que todo el que ha pasado por una separación sabe lo que significa", dijo durante la premiere de 'Bridget Jones Baby'. Y es que decidió poner fin a su relación cuando salieron unas fotos de Dani Mateo, por entonces su marido, junto a otra joven.

La Familia Mata, casi al completo.

"Las cosas se olvidan con el tiempo y también, cuando echas la vista atrás, entiendes más", confesó a Informalia. "Estoy muy feliz con mi vida actual y reconozco que me va mejor por lo que estaba claro que tenía que pasar [...]. Siempre tiene una factura y lo pasas mal. También tus hijos porque se crean unos lazos pero esto le pasa a todos los seres humanos. Yo también soy hija de padres separados".

Pero es que no solo destacó en 'La familia Mata', sino que en los últimos diez años no ha parado de trabajar. 'Punta Escarlata', 'Ciega a citas' o 'Apaches' son solo una muestra de sus trabajos. También participó en varios episodios de 'Cuéntame cómo pasó', dando vida a Sara. O en 'Servir y proteger', donde interpretó a Carol Hidalgo durante más de 300 episodios. "Es una oportunidad de mostrar algo distinto, de una mujer adulta, trabajadora social, que forma parte de una familia dentro de una comisaría, eso da mucho juego", contó en una entrevista para Los lunes seriéfilos.

Desde el 2017 está casada con el biólogo Juan Antonio Susarte. "Después de muchos años, descubrir lo que es el amor de verdad… me da esperanzas", confesó en una entrevista para ¡Hola!. Su último trabajo ha sido la serie 'Atasco', en Prime Video. Y ahora está inmersa en el mundo del teatro con 'Cuando duerme conmigo' en el Teatro Capitol, junto al actor Jorge Pobes.