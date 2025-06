La vida actual de la actriz Lydia Bosch, 61 años: de mujer de Emilio Aragón en 'Médico de familia' a su enfermedad

Si había una cantera importante de actrices y comediantes en nuestro país en los años 80, esa era sin duda la que generaba 'Un, dos, tres... responda otra vez', el programa de Chicho Ibáñez Serrador. Una de las más populares de las actrices que salieron del programa, es sin duda Lydia Bosch. Aunque la actriz barcelonesa nació como Lydia Boquera de Buen, adoptó el apellido artístico 'Bosch' por sugerencia de Chicho Ibáñez Serrador, ya que le "quedaba mucho mejor".

Se incorporó al concurso en 1984 como azafata, durante la etapa temática dedicada al cine, y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Solo tenía 20 años. Chicho vio en ella algo especial y le dio más protagonismo del habitual, permitiéndole brillar en pequeños gags y apariciones con más peso en el programa. Ella misma recuerda esa época con enorme cariño y gratitud. En una entrevista con El País, confesó: "Gracias a Chicho descubrí una vocación. Yo no pensaba dedicarme a esto, pero él me hizo ver que tenía posibilidades y me animó a formarme".

Lydia Bosch debutando en 'Un, dos, tres...'.

Y, aunque ha habido críticas en años posteriores, afirmando que el programa cosifica a las mujeres, no fue la experiencia de Lydia Bosch. "Nos cuidaban muchísimo, Chicho era exigente pero muy respetuoso. Nunca me sentí un florero", explicó en un especial sobre el programa en RTVE. Pero no fue el único programa que le dio popularidad. Porque años más tarde llegaría 'El gran juego de la oca', primer proyecto junto a Emilio Aragón. Y justo después llegaría su gran trampolín, también junto a él: 'Médico de familia'.

La serie de Telecinco se convirtió en un auténtico fenómeno en nuestro país. Hoy en día ha sido rescatada por el catálogo de Netflix y, aunque no todas sus tramas han soportado el paso del tiempo, sigue siendo una de las ficciones más importantes de nuestra historia televisiva. No había hogar en España que no hubiera visto, al menos, un episodio de la popular serie creada por Daniel Écija. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día.

Dicha serie hizo famosa a Lydia Bosch en toda España. Era la tía favorita de todos. La que todos queríamos tener en la familia. Algo así como el tío Jesse en 'Padres forzosos'. En 'Médico de familia' se convirtió en la esposa del personaje de Emilio Aragón, y muchos incluso rumorearon que su romance habría traspasado las cámaras. "Para nada. Nunca hubo una relación entre Emilio Aragón y yo durante 'Médico de familia'", afirmó tajante en una entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Justo tras finalizar la serie en 1999, se convirtió en la protagonista de 'You're the one', película de Jose Luis Garci. Esta película representa uno de los papeles más emblemáticos en su carrera. En ella interpreta a Julia, una mujer de familia acaudalada que, al quedarse sola tras el encarcelamiento de su novio, decide refugiarse en una antigua casa familiar en Asturias para recuperarse emocionalmente.

Lydia Bosch en 'You're the one'.

Por este papel fue nominada al Goya como Mejor Actriz Protagonista y también al premio Fotogramas de Plata. Un papel que siempre recuerda porque supuso un punto de inflexión en su carrera. Por fin pudo lucirse en una historia más dramática. Y, tras esta incursión en el cine, llegaría otra de esas series míticas de Telecinco, que se ha convertido en serie de culto con el paso de los años. Estamos hablando, por supuesto, de 'Motivos personales'. "Le tengo mucho cariño a esa ficción, porque suponía mi vuelta al trabajo tras el nacimiento de mis mellizos", confesó en una entrevista para Fórmula TV.

De dos temporadas, 'Motivos personales' no llegó a tener una tercera, pese a ser líder de audiencia. "'Motivos personales' al margen de la electrónica desfasada, es actual y los guiones eran maravillosos", dijo en una entrevista para El Televisero. Pero, según Concha Velasco, que también protagonizaba la ficción de Telecinco, esta dejó de hacerse por culpa de la propia Bosch. Y así lo dijo en Fórmula TV. "Tiene la culpa ella. Se dejó de hacer porque ella quiso". La veterana artista quiso ir más allá: "Ella era la protagonista. De un día para otro nos dijeron que Lydia Bosch no podía continuar porque tenía que llevar a los hijos al cole. Nos quitaron la serie".

De su cáncer y dolorosas rupturas a fracasar con sus dos últimos proyectos televisivos

Su vida personal ha estado marcada por episodios delicados. Sus dos matrimonios -con Micky Molina, padre de su hija Andrea, y posteriormente con el arquitecto Alberto Martín, con quien tuvo mellizos- terminaron mal. En su separación, Lydia presentó una denuncia por supuestos abusos a su hija, aunque el juez absolvió a su exmarido. En una entrevista en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne, confesó: "Uno de los parones en mi carrera fue por una etapa muy dolorosa de mi vida... Yo opté por no decir nada y proteger a mis hijos por encima de todo".

En 2020, la actriz anunció que le habían detectado un cáncer de piel. "Quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", escribió en sus redes sociales. Y, en los últimos años, también se ha enfrentado a varios reveses profesionales. Por ejemplo, con la serie diaria 'Mía es la venganza', que suponía su regreso a la televisión y se estrenó en junio de 2023.

Lydia Bosch y Natalia Rodríguez, Sonia y Olivia en 'Mía es la venganza'

La ficción diaria que fue retirada de la sobremesa de Telecinco tras sus insuficientes datos de audiencia, fue cancelada y paralizó abruptamente sus grabaciones siendo relegada a Divinity. "A veces hay razones económicas. Esta era una serie muy cara... Hay razones equis, pero no vamos a entrar en esto. Ha pasado y lo que ha pasado es eso: hemos parado la grabación en el capítulo 110", comentó en un video en su cuenta de Instagram. "Esta era una serie buenísima si se le daba tiempo, con el boca a boca. Era un niño que necesitaba crecer y con tiempo sería una serie que gustaría a todos los telespectadores. El tiempo no lo hemos tenido", lamentó la intérprete.

Y no ha sido el último mazazo profesional que ha recibido, ya que su proyecto más reciente para televisión, 'El gran premio de la cocina', presentado por la propia Lydia Bosch junto a Germán González, fue cancelado tras solo tres semanas de emisión como telonero del 'Telediario' de mediodía de La 1. Este concurso culinario diario solo logró acumular una media del 4,6% y 340.000 espectadores.