La nueva vida de Emilio Aragón: del alto precio de protagonizar 'Médico de Familia' a su retirada de la TV

Para la generación que creció a finales de los 80 y principios de los 90, una de las personas más reconocibles gracias a la televisión era Emilio Aragón. Hijo del legendario Miliki, uno de los célebres 'Payasos de la tele', comenzó a despuntar acompañando a su padre y a toda su tropa, con el apodo de Milikito. Y, poco a poco, su gusto por la música y, sobre todo, su buen sentido del espectáculo, cimentaron una carrera repleta de éxitos que culminó a finales de los 90 con una de las series más míticas de nuestra historia.

Nacido en Cuba, Emilio Aragón comenzó en 'El gran circo de TVE' con 18 años, bajo las órdenes de su padre, y compartiendo escenario con su tío Gaby y su primo Fofito. Entonando el "¿Cómo están ustedes?" o canciones míticas como "Hola don Pepito". Y, ya entrada la década de los 80, comenzó su carrera como presentador como, por ejemplo, en el programa 'VIP' en Telecinco, bajo las órdenes de Daniel Écija. Ese fue su mayor salto de popularidad hasta la fecha y, desde ahí, su rostro se fue haciendo cada vez más famoso en las televisiones de todos los hogares españoles.

Pero lejos de contentarse, buscó también expandir su imagen gracias a su faceta musical. No solo produciendo el musical 'Barnum' en Madrid (basado en la vida del legendario circense P.T. Barnum), sino que se animó a sacar un disco. 'Te huelen los pies' se convirtió en un éxito, sobre todo gracias a su single 'Cuidado con Paloma (que me han dicho que es de goma)', llegando hasta el número 1 de los 40, cuando dicha emisora era la más relevante del país. Gracias a ello, los comienzos de los 90 fueron suyos. Fundó Globomedia junto a Écija. Es decir, la productora que ha creado series como 'Aída', 'Los hombres de Paco' o '7 vidas'. Además de dar el salto a Antena 3 con el programa 'El juego de la oca'.

Probablemente, dicho programa se convirtió en el famoso de la televisión en España, con audiencias millonarias, rivalizando con '¿Qué apostamos?' de TVE. Emilio Aragón era el maestro de ceremonias. Su magnetismo y su carisma eran el alma del show, estando al frente los dos primeros años. Hasta que llegó su gran proyecto. Aquel que tanto tiempo llevaba esperando: 'Médico de familia'.

'Médico de familia', una de las series más míticas de nuestra televisión.

Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. De hecho, es el programa de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, protagonizados por el propio Emilio Aragón, vimos a actores como Lydia Bosch, Ana Duato, Gemma Cuervo, Luisa Martín. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo un cameo espectacular. Y el nivel de evento que generó la serie fue algo nunca visto en nuestra televisión. Pero, tras la ficción sobre el cabeza de familia Nacho Martín, no volvió a conseguir una popularidad similar. El propio Emilio Aragón confesó hace poco que, durante el rodaje de la serie, tuvo que parar debido a la fama increíble que había generado.

''No podía salir a la calle, no podía ir al parque con mis hijos. No podía hacer nada, era una popularidad tremenda, tremenda'', contó en 'Cafè d'idees' de RTVE Play. ''Yo les conté esto en una mesa a mis socios, a mis compañeros y al equipo y pensaron que era una broma'', aseguró el actor. "Al final concentramos todas mis tramas en tres meses, rodamos todo lo mío durante tres meses y me fui nueve meses a Boston. Pasé de cien a cero. No vi ni un proyecto de televisión en todo el año. Fue un año muy necesario porque conseguí salir del bosque".

Emilio Aragón en su programa 'BSO'.

Eso sí, tras terminar la serie, se lanzó de nuevo a Antena 3 con 'Javier ya no vive solo'. Se alargó durante tres temporadas, pero no consiguió acercarse siquiera a los niveles de audiencia de 'Médico de familia'. Así que empezó a alejarse un poco de la televisión (aunque fue nombrado presidente honorario de La Sexta) para centrarse en otras facetas como el cine. Dirigiendo por ejemplo a Imanol Arias en 'Pájaros de papel', o a Robert Duvall en 'Una noche en el Viejo Mexico'.

Emilio Aragón en la actualidad

Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, Emilio Aragón decidió retirarse del agitado mundo televisivo. No solo para centrarse en su familia, sino también para explorar su vertiente de productor. Por ejemplo, ahora se ha unido a Antonio Banderas con la obra de teatro 'Godspell', un clásico del teatro musical de los años 70, que da una versión adaptada del Evangelio de San Mateo. El musical actualmente está de gira por España.

Y sobre todo tiene claro que su pasión por la música sigue más que presente. Además de sus ganas de aprender. "Eso no se puede perder, no se debe perder. Yo creo que, en ningún ámbito de la vida, pero sobre todo en la creatividad (…) Hace diez días me compré un clarinete. Tengo ganas de aprender a tocar para tocar Swing y Dixie", confesó en una entrevista para Telecinco.

'B.S.O.', un formato que presentó y dirigió en el año 2021 para Movistar Plus+ que combinaba invitados famosos, entrevistas y música en directo, y que mostró su faceta más musical. "La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora. Todos tenemos una canción que te recuerda a tu madre, a tu primer amor, a un viaje, a alguien que ya no está. No puedo imaginarme la vida sin música", con esta premisa se embarcó Emilio Aragón en su último programa televisivo.