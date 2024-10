Gonzalo Miró verbaliza lo que piensa de Ana Duato y la acusación de 16 años de cárcel

'Espejo Público' ponía este jueves el foco en la última hora del juicio de Ana Duato por el caso Nummaria. La última petición del fiscal anticorrupción son 16 años de cárcel para la actriz por su voluntad de defraudar a Hacienda. Y cuando Susanna Griso trasladaba el debate entre sus colaboradores, Gonzaló Miró no dudó en emitir su sentencia más tajante sobre la situación de la protagonista de 'Cuéntame'.

"Entre la espada y la pared", así se encuentra Ana Duato según el espacio de Antena 3 tras las últimas acusaciones de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción del caso. Este jueves, se ha señalado a la actriz por su "voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos", defraudando así a Hacienda y entrando ahora más que nunca en riesgo de pena de cárcel.

De acuerdo con la pieza emitida por 'Espejo Público', Duato ha señalado repetidas veces a su asesor, Fernando Peña, como el principal culpable de su irregular situación con Hacienda. "Puede pactar hasta el último momento del juicio", advertía Susanna Griso entonces. "Da la impresión que quieren una cosa ejemplarizante como con Pantoja", señaló una de las colaboradoras antes de que Gonzalo Miró se pronunciase.

Gonzalo Miró da la cara por Ana Duato en 'Espejo Público': "Es una salvajada"

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

"A mí lo de los 16 años me parece una auténtica salvajada", sentenció el periodista, coincidiendo con otros compañeros que también veían la petición "disparatada". Y es que, el colaborador de Antena 3 no dudó en romper una lanza a favor de la madre de Miguel Bernardeau. "Independientemente de hasta qué punto Ana fue consciente o no de lo que estaba haciendo el asesor, que yo me creo a Ana porque le tengo cariño", aseguró el tertuliano.

Una vez más, quiso condenar la dureza del fiscal por su petición de cárcel. "La conozco de hace mucho tiempo y sí creo que se dejó llevar por la confianza que tenía en este hombre, aún así, me parece que 16 años es una auténtica salvajada", insistió Gonzalo Miró, que no dudó en defender a la actriz, con la que mantiene buena relación.

"Es que pensar que Ana Duato sea una persona que merezca estar años y años en la cárcel, de verdad que creo que es de perder la cabeza", terminaba señalando el colaborador de Susanna Griso para zanjar la ronda de opiniones. "Yo no sé hasta qué punto se ha hecho mucha sangre con que eran Inmanol Arias y Ana Duato y él ha quedado en un segundo plano", señalaba la presentadora refiriéndose a Fernando Peña, el asesor de la actriz.