'La Revuelta' recibió a Juan José Millás de nuevo tras firmar su récord de audiencia: "Vuelve para hacer el programa menos visto"

'La Revuelta' recuperó este martes a uno de los invitados más exitosos de su primera temporada en Televisión Española. David Broncano volvió a recibir a Juan José Millás, que visitó el espacio de La 1 en su tercera emisión de la temporada en septiembre, logrando el hito de firmar la entrega más vista de la historia del programa.

Nada más darle la bienvenida al escenario, David Broncano no tardó en recordar que el escritor ya había pasado por su sofá al inicio de la temporada, cuando acababan de aterrizar en la cadena pública. "Vine en el tercer programa y hubo un suceso paranormal, fue el programa más visto del día", recordó humildemente el invitado antes de que el presentador explicase a la audiencia la magnitud de su visita.

Juan José Millás regresa a 'La Revuelta' con el objetivo de conseguir el programa menos visto de la temporada

"Fue el programa más visto del día y a día de hoy, si no me equivoco, el programa más visto de la historia de 'La Revuelta'. Muchas gracias", recordó el humorista entre aplausos. Y es que, la visita de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga al espacio de La 1 el pasado 11 de septiembre se tradujo en un 19,9% de cuota de pantalla y 2.584.000 espectadores, congregando la mayor audiencia de su historia.

Juan José Millás vino con Juan Luis Arsuaga en la primera semana de La Revuelta. Fue el tercer programa de la temporada. A día de hoy, es el programa más visto.



Hoy, Juan José Millás vuelve pero para hacer el programa MENOS visto.

Unas cifras sin precedentes en el formato que anotaron una de las primeras victorias de David Broncano contra Pablo Motos y 'El Hormiguero', las cuales se prolongaron mayormente durante el primer trimestre de 'La Revuelta' en la cadena pública. Y el humorista sorprendió a su invitado con el curioso reto que le propuso para su segunda visita, que se produce a pocos días de despedirse de la audiencia.

"Si la primera vez que viniste fue el programa más visto, a mi me gustaría mucho que fuese el menos visto de la temporada. Sería... a ti que te gustan los giros, los contrastes y tal", propuso David Broncano entre risas, a lo que Juan José Millás no pareció oponerse. "Haciendo análisis de audiencia, hoy podría ser", insistió el humorista.

"El peor programa, de calidad no, pero el menos visto en audiencia y conseguir además el desminuto de oro", bromeó el invitado mientras Broncano seguía quitándole hierro al declive de audiencias que el formato ha sufrido en los últimos meses. "No es imposible porque es julio y hay gente que me pregunta si el programa sigue todavía y a esta hora está jugando el Real Madrid en Telecinco. Por tanto creo que podríamos tener la suerte Juanjo y conseguirlo", resolvió el presentador.