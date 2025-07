Marta Flich destapa el motivo que le ha empujado a marcharse de Mediaset y revela que ha recibido tres ofertas

Marta Flich se despidió de 'Todo es mentira' el pasado 13 de junio meses después de haber anunciado su marcha de Mediaset tras seis años y medio compartiendo mesa con Risto Mejide. Y en una reciente entrevista, la periodista ha querido aclarar todos los rumores que continúan circulando tras su salida, aclarando cuál es su relación con la cadena y los proyectos que tiene sobre la mesa.

Al igual que Pablo González Batista tomará las riendas del magacín de Cuatro para ocupar el puesto de Risto Mejide durante las vacaciones, Laila Jiménez, de 'Informativos Telecinco', se incorporará también el próximo lunes 7 de julio al programa para asumir el papel de copresentadora que Flich ha dejado libre este verano. Y en una entrevista para FormulaTV, la periodista se ha sincerado sobre su marcha.

Marta Flich sobre los motivos tras su salida de 'Todo es mentira' y Mediaset: "Han sido casi siete años durísimos"

"Soy una tía de directo y de diario, lo que más me gusta en la vida es trabajar pero está guay parar. A parte, sin miedo y sin agobios, eso es importante", confiesa Marta Flich sobre esta nueva etapa alejada de las cámaras y el plató con los que ha convivido día tras día durante los últimos seis años. "Cuando me fui dije a ver qué pasa, pero lo estoy llevando bien", asegura la presentadora al citado medio.

Y es que, su marcha de 'Todo es mentira' fue el resultado de un largo replanteamiento de su papel en el grupo de Fuencarral. "Es una decisión que llevaba pensando un tiempo y hablé con Mediaset. Les dije creo que necesito salir de 'Todo es mentira' y ver otras cosas. Son casi siete años que han sido durísimos, me he comido todos los veranos, con todo el gusto, porque es donde podía presentar y podía crecer", asevera la periodista.

"Entonces, hablé y les dije que quería hacer las cosas a mi forma, ser yo la presentadora titular, tener esa identidad extra que todos los comunicadores buscamos. Y dije 'no sé si me estaré equivocando pero es lo que me pide el cuerpo'. Me preguntaron un montón de días si estaba segura y les dije que sí, que creía que era lo mejor", recuerda Marta Flich, que anunció su salida del programa con meses de antelación el pasado 25 de abril.

Sobre el anuncio de su marcha: "El teléfono me quemaba"

Así, asegura que retirarse justo antes de comenzar los relevos de verano en el programa, en los que ella solía asumir los mandos del programa. ha sido el paso más acertado. "Creo que es una transición normal y corriente, de hecho, el día que me despedí todavía me quedaba mucho tiempo para trabajar", explica la presentadora. Y al parecer, su anuncio en directo fue todo un reclamo que provocó una lluvia de ofertas.

"Pues en ese momento no tenía ningún proyecto y pensé, ya que nos están viendo 2 millones de personas pues dejadme que pida trabajo. Y por la tarde te juro que el teléfono me quemaba", reconoce Marta Flich a FormulaTV, desvelando además que ahora se debate entre tres proyectos para decidir donde continuará su trayectoria televisiva. "A partir de ahí sí que me dijeron 'qué te apetece hacer' y ahí estoy", confiesa la comunicadora.

Y aunque estar alejada de la rutina de trabajo habitual no está siendo tarea fácil, Flich parece tener claro que escogerá el proyecto con mucha cautela y adaptándose a lo que busca. "En las primeras reuniones que tuve dije que prefería infoentretenimiento", aclara la periodista. "Va a depender del proyecto, sobre todo si fuese de diario, lo prefiero y además en directo", insiste en su encuentro con el citado medio.

"Tengo oportunidades encima de la mesa para las que tengo que estar muy a la altura"

"Con mucha humildad, siento que tengo unas oportunidades encima de la mesa para las que tengo que estar muy a la altura. Cuidado, porque a lo mejor llego a un sitio y me voy para mi casa. Esas cosas pasan pero forma parte de los riesgos que hay que tomar", asegura Marta Flich, que además desvela tener preferencias entre las opciones que baraja para su regreso televisivo.

"Hay tres proyectos pero estoy entre dos que me gustan mucho. No he hablado de condiciones, solo de curro. No me gusta hablar de eso, para eso está el representante que se encarga de eso. Yo hablo de lo sustancial, el contenido, lo que yo puedo hacer, aportar...", explica la periodista sobre sus prioridades. A su vez, no dudó en esclarecer el tono detrás de su salida de Mediaset y desechar rumores.

"No hay ningún detonante, es un cierre de ciclo. Mediaset me dijo que tenían otro proyecto para mí pero era muy breve", advierte la antigua copresentadora de 'Todo es mentira'. "Ellos son encantadores, los despachos están siempre abiertos y son fantásticos. Entonces les dije que no me diesen algo de pronto. Que aunque tardasen un año o el tiempo que sea, si es un proyecto que encaja perfectamente, que me llamen, me siento y lo vemos", asegura sobre su antigua casa televisiva.