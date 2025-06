Marta Flich habla claro y revela el motivo de su adiós a 'Todo es mentira' y de la rescisión del contrato con Mediaset

Hace unas semanas Marta Flich anunciaba, para sorpresa de todos, incluido de su compañero Risto Mejide, su abandono de 'Todo es mentira'. Después de seis años y medio en el programa de Cuatro, la presentadora no dudó en pedir trabajo en su último día. Por lo tanto, pese a ser una decisión propia, nadie entendía que se marchara sin tener algún otro proyecto entre manos.

Ahora, ella misma ha confesado a '¡Hola!' lo que le llevó a tomar la decisión de dejar 'Todo es mentira' y Mediaset. Según reconoce se encuentra "muy bien, tranquila, porque ha sido una decisión muy reflexionada. Sentía que estaba un poco estancada…". Aunque deja claro que "me ha dado pena dejar el proyecto, porque es muy bonito. Llevaba seis años y medio en él y funciona tan bien…".

"Reconozco que tenía dudas pero sentía que estaba un poco estancada. Siempre he hecho un poco lo que me pide el cuerpo y, esta vez, me pedía salir al mercado para ver qué hay", asegura Marta Flich. En el programa de Cuatro llevaba seis años y medio, aunque recuerda que "la primera vez que aparecí en Mediaset fue con Ana Rosa, en alguna mañana. Luego, también estuve en un programa de verano de Jordi González. Pero fue hace seis años y medio cuando empezó 'Todo es mentira'".

Además, Marta Flich explica a '¡Hola!' que su contrato con la cadena vencía en enero de 2026, "pero quería hacer este cambio. Y, en la cadena, me dijeron que no había problema, que se arreglaba y vencía el contrato sin ningún problema. Podría haber estado tranquilamente en casa descansando y con un contrato de cadena, pero no sé estar sin trabajar".

Seis años de dedicación, profesionalidad y compañerismo en Mediaset. Te deseamos la mayor de las suertes en tu nueva etapa. @martaflich, vamos a echarte mucho de menos 🥰 pic.twitter.com/YyDGRpXx8F — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2025

Marta Flich deja claro que su relación con Risto Mejide y con el equipo es excelente

La periodista considera que este era el momento ideal, ya que "como iban a reformular 'Todo es mentira' para el verano, decidí irme antes. Era absurdo seguir cuando yo ya estaba de salida". Eso sí, deja claro que no tiene ningún proyecto entre manos: "Cuando me despedí del programa, pedí trabajo. Ahí me llamo mucha gente para preguntarme si era verdad. Y sí, te juro que lo dije tal cual. A partir de ahí, sí que me han ofrecido cositas, aunque todavía no me he decidido".

Sobre cómo le contó a Risto su decisión de marcharse del programa, Marta Flich explica que le mandó un mensaje: "A ver si podemos sacar un hueco, que te tengo que contar una cosa". "Entonces, Risto, que no es de esperar, me llamó y se lo conté. Le dije que llevaba tiempo pensando en irme, que había tomado la decisión y había hablado con Mediaset. Le conté que quería dejar el programa en lo alto y que sentía que tenía que ser ahora. Luego me preguntó si tenía otra cosa y le dije que no. Es la pregunta que me ha hecho todo el mundo", reconoce, entre risas.

Además, deja claro que no hay ningún problema ni con Risto ni con la cadena: "Solo tengo buenas palabras. Seguramente, volveré en algún momento a Mediaset. Ahora van a celebrar una fiesta y estoy invitada, pero ya he dicho que no voy, que quiero descansar un poco y estar a mi bola, con mi familia. También he quedado super bien con 'Todo es mentira'. Tuve el camerino lleno de flores el último día. Fue muy bonito. Quiero mucho a todo el equipo", sentencia.