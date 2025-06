Marta Flich se despide de 'Todo es mentira' con mensaje a Mediaset y rumores de su futuro: "Me voy a mi casa"

El pasado 24 de abril, Marta Flich anunció que dejaría Mediaset y 'Todo es mentira' a final de temporada y que lo hacía para buscar nuevos caminos profesionales. Y este viernes 13 de junio ha llegado el día en el que la copresentadora de Risto Mejide se ha despedido para siempre del programa y de los espectadores.

Justo al final del programa, 'Todo es mentira' ofrecía un vídeo con los mejores momentos de Marta Flich en el programa producido actualmente por Vodevil TV y anteriormente por La fábrica de la tele'. Y justo después, era Risto Mejide el que se colaba a través de un vídeo para despedirse de su compañera.

"Mi querida Marta Flich. Decirte que me disculpes que no pueda estar ahí hoy, me habría encantado estar para darte la despedida que mereces pero ya sabes que estoy inmerso en la grabación de la próxima temporada de 'Got Talent'. Pero no quería dejar de estar en un día como hoy. Son seis años y medio de dedicación absoluta a este formato, darte las gracias por esa dedicación. Recuerdo esa chica con la que nos reunimos en un hotel de Madrid hace casi siete años, que era casi desconocida y que no la conocía nadie, y en seis años y medio esa mujer ha sido fundamental para el desarrollo de este formato y te hemos visto crecer como comunicadora. Me alegro por estos años vividos", empezaba señalando Risto Mejide.

Risto Mejide se acuerda de todos (incluido Miguel Lago) en su despedida a Marta

Risto Mejide se despide de Marta Flich en 'Todo es mentira'

"Te doy las gracias. Creo que gente como tú, Miguel Lago, Antonio Castelo, Elsa Ruiz o Itziar Castro habéis hecho este formato lo que es hoy que es un referente en el rigor, en la independencia, en la ecuanimidad y en la información política con un poquito de humor y de mala leche. Te agradezco estos años vividos juntos y te deseo lo mejor porque se que te va a ir muy bien a partir de ahora y que espero que esos rumores que se oyen en el sector sobre tu futuro más inmediato se cumplan y que siga esa sonrisa y espontaneidad tan importante y tan única. Como siempre digo cuando nos cruzamos los caminos con profesionales de tu talla, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Muchísima suerte y muchísimas gracias", añadía el presentador.

Tras ello, Marta Flich le daba las gracias a Risto Mejide por sus palabras pero dejaba claro que no tiene nada cerrado sobre su futuro profesional. "Pues que alguien me cuente los rumores porque no puedo decir que me voy a tal o cual sitio. Cuando lo sepa os lo diré. De momento me voy a mi casa", reaccionaba la presentadora.

"Muchas gracias equipo. La empresas son las personas que forman parte de esas empresas, aquí se puede decir que el cerebro está en los despachos con sus directivos, que los presentadores somos los pulmones, que desde luego los que estáis en casa son la sangre que son corre por las venas y que hacéis que estemos vivos, pero el corazón de esta casa son las personas que trabajan detrás de las cámaras, son los operadores de cámara, son los realizadores, son los redactores y todas las personas y dejarme que ponga especial cariño a mis compañeros de peluquería y maquillaje y a mis estilistas, os amo sin vosotros esto no habría sido lo mismo. Nos vemos, no sé donde pero nos vemos", añadía Marta Flich antes de recibir un ramo de flores por parte de sus compañeros.

Después era Susana Díaz la que se despedía de ella. "Yo es que la amo, ha sido el mayor descubrimiento que he hecho en la tele, ella es la sororidad, el feminismo, la empatía de mujer y es como la Julia Roberts de la tele con esa sonrisa, te quiero Marta y gracias por llegar a mi vida", le decía la ex presidenta de la Junta de Andalucía. "Gracias a vosotros, este formato que se ha ido creando poco a poco y que tiene nuestras personalidad ha crecido gracias a vosotros", aseveraba Flich.

El mensaje de Marta Flich a Mediaset: "Gracias por dejarme las puertas abiertas"

Pablo González-Batista y Pere Aznar le entregan un ramo de flores a Marta Flich

"Ellos van a tener suerte porque donde van arrasan, 'Todo es mentira' es un formatazo y es un programa espectacular y a la que tenéis que desear suerte es a mí, luego llamaré a Risto para que me diga que rumores son esos", añadía la presentadora sobre su futuro. "Hablar de actualidad normalmente es una cosa muy tensa, pero hablar de actualidad y analizarla con rigor y con una sonrisa de oreja a oreja y siempre de buen rollo es algo que solo pueden hacer dos personas en el mundo tú y yo, no solo tú. Tu futuro es el que a ti te de la gana porque eres la mejor", le decía Pere Aznar.

"Gracias por darme el relevo, yo me subo a un transatlántico que son vuestros hombros y para mí va a ser un privilegio acompañarles este verano", apostillaba Pablo González-Batista que se hará cargo de 'Summer TEM', la versión veraniega de 'Todo es mentira' junto a Risto Mejide a partir del próximo lunes 16 de junio a las 15:30 horas.

Y finalmente, Marta Flich se dirigía a los directivos de Mediaset. "Gracias, gracias, gracias antes de irme, a la cadena, a Mediaset, a sus directivos, por esta etapa tan fructífera y porque me habéis dejado las puertas abiertas. Os mando un beso. Gracias de corazón. El lunes más verdades en 'Todo es mentira', sin mí pero adelante", concluía la presentadora.