Las dos preguntas clave de Cristina Pardo sobre si Ana Duato podrá librarse de la cárcel

Este miércoles, el fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha solicitado 16 años de prisión para Ana Duato en su juicio por fraude a la Agencia Tributaria como parte del 'caso Numaria'. Sobre ello han querido hablar en 'Más vale tarde', y tanto Iñaki López como Cristina Pardo no dudaban en lanzar varias preguntas.

"Bueno pues ella le debería tocar pagar un 43% por lo que gana y acabó pagando un 25%, suponemos que lo que hizo fue pasar los derechos de imagen a una empresa y entonces pagaba como empresa que tiene una tributación menor. Esto es lo que el fiscal ve como una conducta dolosa para enriquecerse de una forma injusta. Y la pregunta es ¿si debería hacer caso a sus abogados?, no sé si lo está haciendo o no, y llegar a un pacto como hizo Imanol Arias, que pagó una multa importante pero por lo menos va a evitar la cárcel y va a trabajar más tranquilo", empezaba preguntándose Iñaki López.

Era entonces cuando Beatriz de Vicente abogada y habitual colaboradora de 'Más vale tarde' se pronunciaba de forma clara. "Ese es el plan B, todos los penalistas tenemos un plan B. El plan A es a ver si salimos por la puerta grande y el plan B es cuando vemos la puerta grande deja de serlo y empieza a ser muy pequeña, preparar una conformidad que eluda la peor situación posible, que es un ingreso en prisión", le contestaba la colaboradora.

"Yo no sé qué es lo que le han recomendado sus abogados, pero desde luego el tiempo se le acorta hasta el punto de que el fiscal ya está informando, es decir está pidiendo prisión, hasta que no se diga visto para sentencia puede llegar a un acuerdo", añadía Beatriz de Vicente antes de que Cristina Pardo le cortara para lanzar varias cuestiones.

De primeras, Cristina Pardo no dudaba en comentar que "debería ser muy bueno este despacho porque estaban todos metidos ahí, Imanol Arias, Ana Duato y otros tantos" en clara alusión a todos los que se han visto afectados por el 'caso Nummaria'.

Las dos preguntas de Cristina Pardo a Beatriz de Vicente en 'Más vale tarde'

"Yo tengo dos dudas, ¿hasta qué punto a ella le puede condenar el acuerdo y el reconocimiento de los hechos que ha hecho Imanol Arias?. Y por otro lado, ¿hasta qué punto en un juicio de estas características cuando el fiscal te está pidiendo 16 años de cárcel tienes posibilidad de salir airoso hasta el punto de no entrar en prisión?", cuestionaba la presentadora.

"Si vamos dos al mismo despacho y uno dice oye voy a reconocer que lo hacíamos para pagar menos, íbamos de la mano, entonces, no me van a condenar en base a su acuerdo, pero bien bien no me viene porque ya hay indicios de que en ese despacho se hacían actividades ilícitas, aunque pueden decir que es algo que se hacía antaño y ahora no", le respondía de primeras Beatriz de Vicente.

A lo que Cristina Pardo no dudaba en hacerle una repregunta. "¿Pero hay alguna posibilidad de que te terminen absolviendo cuando el fiscal te pide 16 años de cárcel?", cuestionaba. "Es que son delitos muy técnicos, si usted tenía que haber pagado 500.000 y no los ha pagado blanco y en botella. La única manera es o que te agarres como Xabi Alonso o llegas a un acuerdo como es en la mayoría de las veces porque Hacienda es un enemigo poderoso", sentenciaba la abogada.