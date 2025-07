Miguel Ángel Revilla dice por qué le dan ganas de apagar la tele y señala lo que piensa realmente de Feijóo

Este jueves, Cristina Pardo e Iñaki López conectaban en 'Más vale tarde' con Miguel Ángel Revilla para conocer la visión del ex presidente de Cantabria sobre la situación actual tras la detención de Santos Cerdán y lo que se vivió este miércoles en el Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez y los ataques de Alberto Núñez Feijóo.

"¿Usted como está viviendo este momento en el que estamos en el que cae un informe de la UCO, hay un debate monotemático sobre la corrupción y un señor que no estaba y ahora está en la cárcel, en fin este rosario de eventos?", le cuestionaba Cristina Pardo.

A lo que Miguel Ángel Revilla no dudaba en decir que "estoy avergonzado de ver el parlamento de España". "No me veo ahí, me dan ganas de apagar la televisión. Ha habido tensión siempre en los parlamentos, ha habido alguna que otra bronca, pero lo de ahora es insufrible para las personas que nos hemos comportado con una cierta educación en la vida", destacaba.

"Jamás pude imaginarme llegar a un nivel del que estamos viendo ahora. Estoy desmoralizado viendo esa jauría de lobos o de perros despellejándose y tirándose a la yugular simplemente para mantener su situación, no se admite absolutamente nada, y la imagen es penosa", sentenciaba el ex presidente cántabro.

Asimismo, Miguel Ángel Revilla defendía que es mucha gente la que pasa de ver los debates en el Congreso porque "no son nada edificantes". "En la época de la transición que veníamos de una dictadura había gente como Fraga, Peces Barba, Carrillo, Adolfo Suárez y había un decoro y respeto. Es que se oyen cosas terribles, qué cosas se dicen, qué gestos, que violencia verbal y que insultos", añadía.

Miguel Ángel Revilla, sorprendido con Feijóo: "Le vi crispado e insultón"

Para el ex presidente de Cantabria lo peor son los insultos y que ya no se respeta la vida familiar de los políticos. "He visto a Feijóo nervioso y crispado, insultón, no es el Feijóo que yo he conocido durante tantos años de convivencia como presidente de Galicia, hemos comido muchas veces a solas. Le veo muy acelerado, quizás por la presión de Vox, pero no era el Feijóo que yo he conocido", aseveraba.

"Se supone que sobre quién iban a caer todos los dardos era Pedro Sánchez, estaba más sereno que Feijóo. Le vi en un tono llegando a sacar temas de familiares que creo que sobraban. Me sorprendió ese cambio de Feijóo", añadía al respecto Miguel Ángel Revilla.

"Me parece muy desafortunado sacar estos temas en el parlamento y me ha sorprendido porque al Feijóo que yo conozco no es así. Ayer estaba desatado y no debería estar tan nervioso porque tal y como van las cosas la pera está madura y en algún momento la va a recoger, no necesita crisparse de esa manera. Yo le tenía como un hombre de derechas pero moderado, quizá presionado por su futuro socio de Gobierno. Y es que si hay algo que quedó claro es que lo que viene es un gobierno del PP con Vox y es lo que ata a todos los que no pueden ver a Pedro pero le apoyan", vaticinaba el político.