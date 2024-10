Cristina Pardo es cristalina con su reacción al adiós de Rafa Nadal en 'Más vale tarde': "Qué horror..."

Este jueves 10 de octubre de 2024 pasará a la historia por ser el día en el que Rafa Nadal ha anunciado su retirada definitiva del mundo del tennis. Una noticia que sin duda ha dado la vuelta al mundo pues es todo un referente del deporte mundial y que ha dejado asolada a Cristina Pardo, fan confesa del mallorquín.

Así, este jueves, ‘Más vale tarde’ abordaba la retirada de Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia para muchos. «Rafa Nadal ha anunciado que se retira, lo hace a los 38 años lastrado por las lesiones pero después de haberlo ganado absolutamente todo y después de haber sido todo un ejemplo dentro y fuera de las pistas», avanzaba la presentadora.

«Rafa Nadal trataba de sonreír pero sus ojos lo decían todo, no debe estar siendo un anuncio fácil para él. Un hombre que sin duda alguna es el mejor deportista de la historia de España y que lo ha ganado prácticamente todo», proseguía diciendo Iñaki López dando paso al fragmento en el que el tennista habla de su familia en este vídeo de despedida.

Justo a la vuelta del vídeo se escuchaba decir a Cristina Pardo decir «qué horror» mientras se abanicaba con los folios y trataba de dar paso a una compañera tratando de evitar emocionarse en directo.

Más adelante cuando el programa de La Sexta volvía a tratar el tema en la mesa de debate, Cristina Pardo no dudaba en destacar lo que para ella significa Rafa Nadal. «La verdad es que el anuncio lo ha hecho en un vídeo bastante emotivo en el que ha tenido un recuerdo para sus fans, para su equipo, la gente que forma parte del mundo del tennis y un recuerdo muy especial para su familia porque al final son los que le han acompañado en todo este periplo», destacaba la presentadora.

«Ha sido muy bonito, pero ha tenido unos partidos épicos que no sabía que iba a ganar hasta el último minuto, unas lesiones durísimas. Mucha emoción y siempre luchando y superándose a sí mismo, por eso es un ejemplo dentro y fuera de la pistas, creo que ha sido un tipo muy educado, que no ha roto ninguna raqueta, que no ha dicho nunca ninguna palabra de más, a algunos no les ha gustado sus opiniones políticas, es normal, pero yo creo que es un ejemplo en muchas cosas», añadía Pardo.