Cristina Pardo explota contra Bárbara Rey y le pega tal repaso en ‘Más vale tarde’: «Es inadmisible»

Ha sido el tema del día este miércoles, 25 de septiembre. La publicación de las fotos de Bárbara Rey en actitud muy cariñosa con el rey emérito, Juan Carlos I. Unas imágenes que han sido analizadas en ‘Más Vale Tarde’, donde Cristina Pardo se ha mostrado muy enfadada con la exvedette.

Las fotografías inéditas han sido reveladas por una revista holandesa, y muestran al entonces rey de España en una actitud cómplice junto a la que fuera su amante en aquel momento. Las instantáneas han sido filtradas ahora por el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, aunque datan de 1994 y se tomaron en casa de la artista. Fue el joven el encargado de tomarlas, cuando apenas tenía 13 años, a instancias de su madre, quien las utilizó para chantajear al monarca.

«Cuando yo he visto la foto del beso me he alegrado», reconocía la periodista Gisela Sebastían en el programa vespertino de La Sexta. Ya que, en su opinión, «toda España decíamos ‘lo sabíamos’, pero a ella le dieron mucha tela». Unas palabras con las que no estaba de acuerdo Cristina Pardo, quien inmediatamente brotaba contra la artista. Y es que recuerda que «a ella (Bárbara) le dieron mucho dinero para que estas fotos no salieran a la luz y al final se quedó con el dinero y con las fotos».

Cristina Pardo, muy dura con Bárbara Rey: «Éticamente es inadmisible»

La presentadora de ‘Más Vale Tarde’ recuerda también que Bárbara «era responsable de estas fotos». Aunque confiesa que «me alegro de que hayan salido a la luz», también cree que «éticamente es inadmisible» la actitud de la exvedette. «Cobró un montón de dinero de todos los españoles para que las fotos no salieran a la luz», sentenció Cristina Pardo.

La reacción de Bárbara Rey no se ha hecho esperar. La murciana reconoció al equipo de ‘Y ahora Sonsoles’ que «nunca pensé que Ángel podría llegar a este extremo». Pese a que reconoce que estaba al tanto de esas imágenes y las guardaba, nunca pensó que su hijo llegaría a hacerlas públicas, como finalmente ha hecho.