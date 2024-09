Gonzalo Miró verbaliza lo que muchos piensan de Bárbara Rey tras sus fotos con el rey emérito

Es sin duda la noticia del día y posiblemente de la semana. Una revista holandesa ha publicado este miércoles unas fotografías de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I en las que se les ve en actitud cariñosa. Unas fotos que habría vendido Ángel Cristo Jr. en su cruzada con su madre. Un asunto sobre el que han debatido en ‘Más vale tarde’ y sobre el que Gonzalo Miró se ha pronunciado alto y claro.

Cabe recordar que según Ángel Cristo Jr. él habría sido el que realizó dichas fotografías escondiéndose detrás del seto del jardín. Y con estas instantáneas se habría chantajeado al rey emérito. Un supuesto chantaje con el que Bárbara Rey habría conseguido millones de pesetas a través del CNI y un contrato en Canal Nou, la televisión valenciana.

Tras hacerse eco de la primera reacción de Bárbara Rey en ‘Espejo Público’, Iñaki López no se contenía y lanzaba un auténtico dardazo a la ex vedette antes de dejar hablar a sus colaboradores como Gonzalo Miró, Beatriz de Vicente o Ramón Espinar, entre otros. «No va a hablar más porque esto hay que monetizarlo y no va a hablar en un programa en el que igual no le han pagado la minuta, a bien seguro la veremos sacando rédito de estas imágenes», soltaba el presentador.

Después era Gonzalo Miró el que tomaba la palabra. «A mi me parece la historia amorosa o sexual más rentabilizada de la historia de la humanidad«, comentaba de primeras el colaborador de ‘Más vale tarde’ dejando claro así que la relación con el monarca fue muy beneficiosa para la madre de Sofía Cristo.

Gonzalo Miró, claro y rotundo: «Es una historia monetizada y rentabilizada»

«A nuestra costa», se escuchaba decir a Cristina Pardo. «A nuestra costa si. Pero lo podemos repetir muchas veces, ya se sabe todo lo que ha pasado, es una historia conocida por todo el mundo, sabida por todos, monetizada, rentabilizada y no creo que vaya a tener más consecuencias de las que ya ha tenido hasta ahora», replicaba Gonzalo Miró.

«Lo que pasa es que la catadura moral de que hayan dado un dinero que tú pedías para que esto no salga a la luz y al final estas fotos salen a la luz pues también dicho mucho. Yo prefiero que salgan a la luz porque a mí la transparencia siempre me gusta», destacaba por su parte Cristina Pardo.

«Pero los hechos son los que son y esta persona recibió millones de euros», apostillaba la presentadora. «Pero un momento, tú estás hablando de la moralidad. ¿Y qué esperas de la moralidad de lo que ya ocurrió hace 30 años?», le contestaba Gonzalo Miró. «Ninguno de los protagonistas de esas fotos puede hablar de moralidad», añadía por su parte Iñaki López.