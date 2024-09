Gonzalo Miró se revuelve contra Susanna Griso y la dirección de ‘Espejo Público’: «Es cruel»

Con frecuencia, Gonzalo Miró termina convirtiéndose en noticia en ‘Espejo Público’. Este lunes, el periodista no dudó en plantarse ante los intentos de Susanna Griso de profundizar en un tema «muy cruel» que terminó por incomodarlo. Entre súplicas por desechar el bloque entero dedicado a ese tema en concreto, el colaborador acabó clamando contra el «ensañamiento» de su compañera.

La sección de actualidad de ‘Espejo Público’ abría este lunes con un sonado lapsus en la ceremonia de Miss España protagonizado por la candidata de Cataluña. La participante ha terminado haciéndose viral por su torpeza a la hora de responder las preguntas de cultura general del jurado, y no todos los presentes en plató estaban de acuerdo con revivir las dolorosas imágenes.

Gonzalo Miró se revuelve contra ‘Espejo Público’ por lo que llegan a mostrar: «Lo paso mal»

Susanna Griso, conocedora del profundo odio de Gonzalo Miró sobre este tema en concreto, advirtió al colaborador antes de avanzar con el vídeo, que ha generado todo tipo de mofas en redes sociales. «No me pongas esto, por favor, lo llevo fatal. Lo paso mal viendo esto, lo digo de verdad, me produce una mala sensación», advirtió el colaborador algo serio, que incluso se atrevió a interrumpir la presentación del asunto.

Sin embargo, la presentadora hizo oídos sordos a las súplicas de su compañero y repasó las imágenes. En ellas, la aspirante catalana se confundía cuando el jurado de Miss España le preguntó por la baja natalidad de nuestro país. «El descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad», contestó la modelo.

Tras repasar el garrafal error, la conductora de ‘Espejo Público’ cedía la palabra a su elenco de colaboradores. Y Gonzalo Miró no dudó en condenar lo que acababan de presenciar. «Yo es que, de verdad, lo paso muy mal. No me gustan estas cosas porque viralizar a estas pobres chicas por estas respuestas me parece un poco cruel, una crueldad tremenda«, sentenció el tertuliano.

«No me gusta ese ensañamiento»

Así, Gonzalo se mostró muy crítico con la decisión del programa de incluir este tipo de contenidos en la emisión. «Es evidente que lo hacemos un poco, entre comillas, para reírnos de ellas o para demostrar que sí que pueden ser muy monas, pero que son tontas», continuó explicando Miró, visiblemente molesto con ese bloque. Y es que, el programa había recuperado también varias meteduras de pata similares en otros concursos de belleza.

«No me gusta ese ensañamiento con este tipo de respuestas de estos concursos, lo llevo mal», insistía de nuevo Gonzalo Miró, revelando cuál fue su primera reacción al ver el viralizado clip en redes. «No lo pude ver entero. Tuve que pararlo. Me resulta violento, me da vergüenza ajena, aunque también sería muy digno que una de ellas dijera: ‘no tengo ni idea», concluyó el colaborador de ‘Espejo Público’.