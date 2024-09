‘Espejo Público’ deja en shock con el nuevo proyecto de Alejandra Rubio tras ‘Así es la vida’

Tras incorporarse recientemente al club social de ‘Vamos a ver’ en Telecinco, Alejandra Rubio tiene un nuevo e inesperado proyecto en televisión. Y es que según ha revelado Arnau Martínez en ‘Espejo Público’ este lunes, la hija de Terelu Campos estaría grabando su propia docuserie.

«Alejandra Rubio está grabando su propia docuserie, una productora se lo ha propuesto y ya han empezado a grabar, aunque el proyecto está un poco verde», explicaba Arnau Martínez dejando en shock a Susanna Griso y al resto de colaboradores de ‘Espejo Público’.

«Ahora mismo, la productora tiene otros planes y ha apartado un poquito el proyecto, pero en cuestión de tres semanas van a volver a grabar y se les va a ver aparecer públicamente con las cámaras en un evento», proseguía explicando el reportero sobre esta docuserie de Alejandra Rubio, que según ha verificado El Televisero estará producida por Cuarzo Producciones (‘Supervivientes’, ‘Así es la vida’).

La gran incógnita con respecto a esta docuserie es qué papel jugarán su madre Terelu Campos y su tía Carmen Borrego y si aparecerá su novio y padre de su hijo, Carlo Costanzia. «No se sabe si van a participar», aclaraba Arnau Martínez cuando le preguntaban por esta cuestión.

Los detalles de la docuserie de Alejandra Rubio

Cabe decir que esta docuserie por ahora no contaría con ninguna cadena o plataforma interesada. Es decir, por ahora se trataría de un proyecto sin cerrar. «Han llegado a un pacto y es que de momento no va a cobrar ni un solo euro, porque no hay ninguna plataforma ni cadena interesada en la docuserie. Le están buscando hueco y una vez se encuentre, Alejandra cobrará», concluía el reportero.

Tras ello, tanto Gema López como Laura Fa o Lorena Vázquez tenían claro que la excusa para la docuserie será el embarazo. Eso sí, a todos les ha sorprendido que Alejandra Rubio haya accedido a grabar una docuserie de su vida a lo María Pombo después de haber renegado siempre de hablar de su vida privada.