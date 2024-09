Alejandra Rubio pone a Marta López contra las cuerdas por lo que llegó a hacer con su bebé en ‘TardeAR’

Tan solo unas semanas después de su estreno como colaboradora, Alejandra Rubio ya acumula tensión con alguno de sus compañeros de ‘Vamos a ver’. La hija de Terelu Campos se negó a desvelar el nombre que ella y Carlo Costanzia han elegido para su hijo en el matinal de Telecinco. Fue ahí cuando aprovechó para cargar contra Marta López y Leticia Requejo, reprochando a su compañera haber dado la noticia sobre el sexo de su hijo sin su consentimiento.

Nada más ocupar su nuevo puesto en el espacio de Telecinco, se sabía que el embarazo de la sobrina de Carmen Borrego iba a dar que hablar en las tertulias de su ‘Club social’. Joaquín Prat ya insistió a Alejandra durante su estreno en el magacín que revelase en primicia el sexo del bebé que espera junto al hijo de Mar Flores. Y ante su negativa, parece que algunos de sus compañeros se han adelantado.

«¿Habéis decidido el nombre?», preguntó Adriana Dorronsoro este miércoles a la colaboradora, que entre risas reveló que ya lo tenían decidido y que Mar Flores estaba al tanto de todo. «O sea que está muy presente, porque se ha dicho muchas veces que no tiene relación con su hijo y que estaba muy ausente», sugirió la presentadora antes de que Alejandra Rubio le cortase de lleno.

La hija de Terelu Campos prefirió no pronunciarse en exceso sobre la familia de su pareja. «No voy a hablar de esas cosas. Suficiente se expone otra parte de mi familia… y todo lo que pueda quedar en privado, así lo hago. Solo te diré que la veo fenomenal», señaló Alejandra mientras Joaquín Prat la asaltaba preguntando por «el niño». Fue entonces cuando aprovechó para dirigirse a Marta López.

«A ver, es niño porque aquí una señora que se llama Marta López y otra señora que no me acuerdo quién era dijeron la noticia del sexo de mi hijo, cosa que debería de hacer yo en algún momento«, espetó Alejandra Rubio que, pese a su tono sarcástico dejó entrever su malestar por lo sucedido. Y López no tardó en justificar su actuación y la de Leticia Requejo.

La pareja de Carlo Costanzia sentenció entonces que, hasta que no olvide ese enfado, no hablará más sobre su embarazo. «Cuando yo quiera lo diré», aseguró Rubio sobre el nombre de su futuro hijo. «Como ya lo dijimos en ‘TardeAR’ pues…», intentaba argumentar Marta López de fondo, quitando hierro a la reprimenda de su compañera. «Pero es que eso no tiene por qué ser así», interrumpió rápidamente la hija de Terelu Campos.

«Desde luego, tú mucha relación con mi entorno no tienes y Leticia Requejo ya ni te cuento», añadió Alejandra Rubio, cada vez más molesta con los intentos de la tertuliana de justificar su traición. «A lo mejor te equivocas… pero vamos que en ningún momento se ha hecho para hacer daño», explicaba Marta López mientras el nuevo fichaje de ‘Vamos a ver’ volvía a interrumpirla para dejar claro que no quería discutir más sobre el asunto.

«No pasa nada, entiendo que hacéis vuestro curro, lo que pasa es que yo creo que son cosas que no hay que decir», aclaró la nuera de Mar Flores, pero López parecía bastante molesta por sus formas. «Tampoco lo digas así con ese desprecio ni haciendo un feo a la compañera diciendo ‘no sé quién es, no se como se llama y no se qué'», espetó la tertuliana, visiblemente molesta.

Ante esto, Alejandra Rubio no dudó en aclarar su contestación inicial. «Que no sabía quién había dado la noticia contigo, no me acordaba. Si quieres hacer de esto ahora una trama pues hazlo, qué pereza», señaló la nueva colaboradora de Joaquín Prat antes de terminar de estallar contra Marta López. «Me acuerdo de que la diste tú porque se supone que tú y yo siempre nos hemos llevado fenomenal», comenzó señalando.

«Y no entiendo como tú das una noticia así y no me pones un mensaje antes de darla. Por eso me acuerdo, porque te escribí y te dije ‘me parece muy bien que digas esto, pero no digas encima dónde vivo'», añadió Rubio. «Por ese cariño que te tengo te contesté, pero en este caso es una información que teníamos y no me parecía nada malo», terminó contestando Marta López, reafirmándose en su decisión de airear la información sobre su embarazo.