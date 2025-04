'Tardear' pone contra las cuerdas a Ana Obregón con el giro sobre el verdadero origen de su nieta

Como ya es habitual, 'Tardear' ha aprovechado que Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, es colaborador habitual para avanzar en exclusiva la portada de la publicación de este miércoles. Una portada que pone contra las cuerdas a Ana Obregón.

"La revista Lecturas nos sorprende mañana con una portada en la que leemos textualmente 'Dudas sobre la paternidad de Anita'. La niña podría no ser la hija de Áless Lequio", empezaba exponiendo Verónica Dulanto antes de dar paso al colaborador para que diera más detalles.

Tras ello, Luis Pliego era contundente. "Es que según la ley española es imposible que sea su hija por varios factores. El primero es que la muestra de semen la da Aless Lequio antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer que es algo habitual, te recomiendan que lo hagan porque a veces te provocan esterilidad, y Lecturas publicó en exclusiva las imágenes en las que está entrando con su padre en un centro de Madrid especializado en este tipo de prácticas y después se trasladó a Nueva York con Ana Obregón", empezaba diciendo el periodista.

"Este semen no puede disponer su madre de él. Esto es o su pareja o su mujer y para un uso en el primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación. Eso es según la legislación española y que están obligados a cumplir los centros que están en territorio español porque estamos hablando que hay una asociación pública de reproducción asistida que supervisa este tipo de movimientos", aclaraba Luis Pliego.

"Es decir según la ley española no se puede coger este semen y trasladarlo, porque además estamos hablando de una operación en la que esto se lleva criogenizado y unas condiciones muy especiales en las que incluso lo supervisa el Ministerio de Sanidad", proseguía contando el colaborador de 'Tardear'. "Y es que Aless Lequio debería haber firmado que esto se tendría que hacer en vida", apostillaba antes de que Verónica Dulanto recordara que según Ana Obregón su hijo dejó firmado un testamento ológrafo.

Luis Pliego avanza las dudas sobre la paternidad de la nieta de Ana Obregón

A lo que Luis Pliego le replicaba diciendo que "no existe ese testamento ológrafo". "Ella habla de que le dijo de viva voz haz esto, pero da igual esto no sirve ante la ley. Una clínica no puede mover ese semen si no hay una petición por escrito de la persona que ha fallecido y ante un notario", incidía el colaborador.

De esta forma, según Luis Pliego faltarían muchas piezas e incluso prácticamente todas para poder demostrar que Ana Sandra es en realidad hija biológica de Aless Lequio. "Mañana veremos con atención que es lo que publicáis", sentenciaba Frank Blanco.