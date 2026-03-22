Rocío Flores advierte con demandas en 'Fiesta' por lo insinuado sobre Gloria Camila y Antonio David

La pasada semana saltaba la bomba: la ruptura entre Rocío Flores y Gloria Camila. Tía y sobrina, que hasta ahora habían sido uña y carne, se dejaban de seguir en redes sociales, y la hija de Ortega Cano, incluso bloqueaba a la de Rocío Carrasco. Las especulaciones sobre qué podría haber pasado entre ellas no tardaron en llegar.

Después de que Gloria Camila hablara del tema en 'El tiempo justo', este fin de semana le tocaba el turno a Rocío Flores. Primero en '¡De viernes!' y, unas horas después en 'Fiesta'. En el programa nocturno de Telecinco, la joven se mostraba dolida y decepcionada con su sobrina, y definía su gesto de bloquearla en redes sociales como "surrealista e infantil": "Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios".

Este sábado, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores acudía al programa vespertino presentado por Emma García, donde colabora comentando 'Supervivientes'. Pero, como era de esperar, ha sido preguntada por este conflicto familiar. En primer lugar, ha querido dejar claro que no se trata de una guerra laboral: "No le he quitado el puesto de trabajo a nadie, llevan mucho tiempo contactando conmigo y ella lo sabe".

Además, ha querido aclarar su polémico comentario que dijo sobre la soltería de Gloria: "Dije que esperaba que siguiera soltera porque creía que debía de cuidarse mucho a sí misma, esa fue mi opinión". También dejó claro que no tiene nada en contra de Álvaro García ni de Manuel Cortés, con quien ha sido relacionada su tía.

La advertencia de Rocío Flores a Luis Pliego: "La demanda te está esperando"

Rocío Flores y Luis Pliego.

Sobre el origen del conflicto, Rocío Flores ha vuelto a dar el mismo motivo que dio en '¡De viernes!': "Todo esto sale por la niñatada de bloquearme en redes. Lo respeto, pero yo no lo habría hecho nunca". Ante las preguntas de los colaboradores de 'Fiesta', ella ha sido clara: "No voy a decir si ha habido discusión o no. Me duele demasiado verme en esta situación por algo tan infantil. Para explicarlo tendría que hablar de cosas de las que no voy a hablar". "La considero muy importante y ni el dinero ni nada tienen que ver. Además, no he sido yo quien ha empezado todo esto", ha añadido.

Aunque si ha habido algo que ha provocado el monumental enfado de Rocío Flores, han sido las insinuaciones de Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', sobre una supuesta relación entre su tía Gloria Camila y su padre Antonio David. Ante estas especulaciones, la influencer ha lanzado una advertencia: "Voy a aclarar una cosa y aquí sí que voy a ser super tajante. Luis Pliego se sienta el otro día diciendo, bueno que para situar a la gente, yo no conozco de nada a esta persona, no tengo nada en contra de esta persona, pero esta persona cada vez que habla parece que soy su enemiga principal porque no ha dicho ni una sola palabra bonita de mí".

"Además, aprovecha este momento para decir lo de Raquel Mosquera y encima poner sobre la mesa una teoría de una supuesta relación sentimental secreta que haya tenido Gloria con una tercera persona. Bueno, pues que sepa todo el mundo que esa tercera persona que se está barajando es, supuestamente, una relación entre mi padre y Gloria", ha revelado la colaboradora, antes de lanzar un órdago al periodista.

"Luis Pliego, te invito y te animo a que te sientes, que seas valiente y des el nombre, que la demanda te está esperando. Con esto no me ando con tonterías. Las insinuaciones que se están haciendo son denunciables. Vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos y con las teorías que barajamos", sentenció Rocío Flores.