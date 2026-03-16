Rosa Villacastín alza la voz y acusa al programa 'Fiesta' de hacer apología del franquismo en Telecinco

Si hay algo que ha demostrado Rosa Villacastín en estos últimos años desde que está jubilada es que no tiene reparos en mojarse sobre política. Por eso, este domingo, la periodista no se reprimió su crítica ante lo que se vio en 'Fiesta' con elogios al franquismo.

Después de que hace unos días fuera Luis Pliego el que alzara la voz contra Antonio Montero en 'El tiempo justo' por hacer apología del franquismo junto a Pilar Gutiérrez; este domingo fue 'Fiesta' el que hizo lo propio con Álvaro de Marichalar al hablar de la polémica sobre las misas del Valle de los Caídos tras la visita de Georgina Rodríguez.

Por si fuera poco, 'Fiesta' también volvió a dar voz a Pilar Gutiérrez, la mujer franquista que siempre da que hablar en sus apariciones en televisión. "El valle de los caídos no era un mausoleo, era un monumento a la reconciliación nacional y Franco no tenía intención de ser enterrado allí", sostenía la mujer después de denunciar como en otros países si que hay mausoleos a Napoleón, Mussolini o Stalin.

Álvaro de Marichalar hace apología del franquismo en 'Fiesta' y Rosa Villacastín clama contra lo escuchado

Amor Romeira y Álvaro de Marichalar en 'Fiesta'

Pero fue sin duda Álvaro de Marichalar el que desató la polémica y que provocó que Rosa Villacastín clamara contra 'Fiesta'. "Se hizo como el símbolo de la reconciliación entre españoles y de reunir y abrazar a todos los españoles, a los contendientes de esa guerra fratricida que provocó la banda PSOE, no hay que olvidarlo", soltaba el hermano de Jaime de Marichalar provocando que Amor Romeira explotara contra él.

"España es el único país donde los dos contendientes de una guerra civil están enterrados juntos", soltaba Marichalar. "No es verdad", le replicaba Paloma Barrientos. "El problema que hay con la izquierda es que quieren imponer un discurso a la fuerza, nosotros no nos vamos a dejar hacer, ya está bien de tanta manipulación", insistía Álvaro de Marichalar.

Pero lejos de quedarse ahí, durante toda la tertulia Pilar Gutiérrez no paraba de hacer apología del franquismo defendiendo que en el franquismo todo el mundo podía decir lo que quería. Y después Álvaro de Marichalar generaba mucha más tensión cuando aseguraba que "Pedro Sánchez paga a los medios de comunicación para que haya pensamiento único" y empezaba a hablar de Begoña Gómez y de ETA llevando a que Emma García le pidiera que se centrara en el tema.

Tras lo visto en 'Fiesta', Rosa Villacastín no dudó en criticar al programa de Emma García por lo que llegó a hacer al hacer apología de la dictadura. "Qué vergüenza Fiesta!!! Que un programa como este haga política de extrema derecha elogiando el franquismo", sentenciaba la periodista.