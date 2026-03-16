Aunque el próximo mes de junio se cumplirán tres años de la cancelación de 'Sálvame', Mediaset sigue recibiendo condenas por cuestiones relacionadas con el formato que producía la antigua La fábrica de la tele (hoy La Osa Producciones Audiovisuales).

El último caso ha sido la multa a la que ha sido condenada Mediaset por parte del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón número 3 por vulnerar el derecho al honor de la actriz María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos.

Así, según recoge El Español, el grupo audiovisual fue condenado en una sentencia del 27 de febrero de 2026, tras considerar que en 'Sálvame' se excedieron los límites de la libertad de expresión tras lo que se llegó a escuchar en el programa tras la muerte de la célebre ventrílocua resultando ofensivo para su memoria. Algo que en su momento ya provocó la indignación de la audiencia.

Mediaset y Kiko Matamoros, condenados por lo que hicieron con la muerte de Mari Carmen y sus muñecos

El comienzo de 'Sálvame' con la muerte de Mari Carmen y sus muñecos.

La resolución condena a Mediaset al pago de 20.000 euros en concepto de indemnización por daño moral. Además, obliga a la cadena a leer íntegramente la sentencia condenatoria al inicio de uno de sus programas de la franja de noche de Telecinco, ya que 'Sálvame' no sigue en emisión.

Asimismo, la Justicia también ha condenado a Kiko Matamoros a abonar una indemnización de 5.000 euros por haber sido la persona que hizo comentarios muy ofensivos sobre Mari Carmen y sus muñecos unas horas después de su trágico fallecimiento.

Según la sentencia, 'Sálvame' abordó la muerte de la artista con comentarios que "excedieron de una pretendida libertad de expresión o crítica, o de un tono jocoso o caricaturesco sin ánimo ofensivo". Además considera que se hizo bajo "un tono especialmente ofensivo, que excede de una necesidad o demanda pública de información". "Fue absolutamente innecesario y carente de la mínima consideración hacia el fallecimiento y la memoria de la difunta", recoge dicha resolución.

Pero además la justicia también cuestiona cómo 'Sálvame' llegó a recrear las circunstancias del fallecimiento de la artista y que además se lanzaron insinuaciones que resultaron vejatorias y lesivas para el honor de la fallecida.

Fue el hijo de Mari Carmen y sus muñecos, Miguel Almanzor Martínez-Villaseñor, el que a través de sus abogados de ETL Global ADD, Rafael Domenech y Mariano Roca, interpuso la demanda. Y el hijo de la artista ha asegurado que la indemnización que recibirá por parte de Mediaset y Kiko Matamoros será destinada a fines sociales para honrar la memoria de su madre.