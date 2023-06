Indignación mayúscula con ‘Sálvame’ por lo que ha hecho con Mari Carmen: «No todo vale»

Era a primera hora de la noche de este jueves cuando se conocía la muerte de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida por todos como Mari Carmen y sus Muñecos. Según se publicó, la ventrílocua conocida por dar voz a personajes como el pato Nicol o Doña Rogelia falleció a los 80 años tras sufrir una caída en su casa. Un asunto que ha centrado buena parte de los contenidos de ‘Sálvame‘ este viernes.

Ya desde el comienzo, ‘Sálvame’ indignaba a parte de su audiencia por lo que fueron capaces de hacer para hablar del fallecimiento de Mari Carmen y sus muñecos. Y es que el programa comenzó con Terelu Campos y María Patiño ocupando las caras del pato Nicol y Doña Rogelia junto a la propia Mari Carmen mientras las presentadoras imitaban las voces de las marionetas informando de la muerte de la ventrílocua.

«¿Nicol dónde está Mari Carmen qué le ha pasado?», preguntaba María Patiño al arrancar ‘Sálvame’ y como si fuera Doña Rogelia. «¿No te has enterado? Doña Rogelia nos ha dejado huérfanos a usted y a mí, y a Rodolfo y Daisy. Hay una muy gorda, gordísima montada por su muerte. Mari Carmen murió ayer en Tenerife y nadie sabe cómo si en las escaleras de su casa o en la calle», explicaba Terelu Campos como si fuera Nícol.

Un comienzo que no gustaba nada a los espectadores de ‘Sálvame’ que consideraban que se estaban riendo de la muerte de alguien tan importante para la televisión como Mari Carmen. Pero lejos de quedarse ahí, lo que dijeron algunos colaboradores como Kiko Matamoros cuestionando el carácter de la ventrílocua también provocaba el cabreo de muchos.

Así, Kiko Matamoros recordaba que el se negó a entrevistar a Mari Carmen en su última entrevista en ‘Viernes Deluxe’ hace unos meses porque había tratado muy mal a una compañera fuera de cámaras. «Yo me negué a sentarme porque me la hubiera llevado por delante. Hizo llorar a una compañera con un trato bastante vejatorio y no me gustó nada lo que vi», explicaba el colaborador. «Había pedido que la entrevistase Jorge Javier sola. Unos compañeros se sentaron muy brevemente, y cuando salió dijo ‘Pero bueno, ¿no me iba a entrevistar Jorge?», seguía relatando Matamoros.

Por si todo esto fuera poco, ‘Sálvame’ no se cortó al poner en uno de sus rótulos una de las frases más famosas de Belén Esteban: «¡Hasta luego, Mari Carmen!». Algo completamente fuera de lugar y que muchos veían como una falta de respeto ante un fallecimiento.

Poco después, el hijo de Mari Carmen hablaba en directo con Lydia Lozano para aclarar algunas de las cuestiones que se estaban diciendo como el hecho de la muerte. Así, el hijo se negaba a entrar en directo en el programa, como si hizo por la mañana en ‘Espejo Público’ o más tarde en ‘Y ahora Sonsoles’, pero recalcaba que su madre murió por una caída en la puerta de su casa.

Lluvia de críticas a ‘Sálvame’ por lo hecho con Mari Carmen

Así, el tratamiento de ‘Sálvame’ de la noticia de la muerte de Mari Carmen era muy criticado y cuestionado en redes sociales. Muchos se acordaban de cómo Terelu Campos pedía respeto hace unas semanas hacia su madre María Teresa Campos y como ahora ella estaba contribuyendo a dejar una mala imagen de la ventrílocua recientemente fallecida.

Terelu Campos: "pido respeto para mi madre porque está malita"

Terelu Campos hoy: buitre carroñera con la muerte de Marí Carmen, siendo cómplice de esa aberración de faldón y de las burradas del moroso Kiko Matamoros. Normal que cierren #yoveosálvame Esta señora está acabada. — Manu (@manufer741) June 16, 2023

Algunas veces pienso que no es extraño que quiten Sálvame. La recreación del comienzo del programa de hoy junto al ¡¡Hasta luego Mari Carmen!! Me parecen totalmente una falta de respeto. Todo no vale. #yoveosálvame — Fátima (@UnaMujerDe51) June 16, 2023

Preguntando quien cuidaba a Mari Carmen?



A tu madre quien la cuida Terelu? Cuando se vayas de viaje por lo de Netflix ¿con quién se queda? #yoveosálvame



Estas preguntas no te gustan pero tú se las haces a otros. — Aryan*🌸🌷🌷🌷🌷🌸* 🌸🌷🌷🌷🌷🌸* Isabel Pantoja (@aryansc_) June 16, 2023

Yo soy el hijo de Mari Carmen y os meto una demanda como un supositorio de caballos@salvameoficial #yoveosálvame — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) June 16, 2023

No se yo si es lo mas elegante anunciar la muerte de Mari Carmen haciendo eso.



El dia que muera Mama Campos, a ver si alguien lo anuncia imitandola… veras las Campos, el dramon que lian…#yoveosálvame — 𝕽𝖊𝖟𝖔𝖓𝖌𝖑𝖔́𝖓 (@Rezonglon) June 16, 2023

📺#yoveosálvame

Hay que felicitar al equipo de creativos de @salvameoficial.

Han convertido un fallecimiento normal de Mari Carmen y sus muñecos en un programa de CSI — Sacha P. (@PalabradeSacha) June 16, 2023

#yoveosalvame Que han puesto "Hasta luego Maricarmen" en el faldon?? Q bestias… pic.twitter.com/5cbsRD3049 — Limoncete (@jtedice) June 16, 2023

La sinvergüenza de Terelu prestándose a ridiculizar a Mari Carmen. Lo que se hace por dinero desgraciada 🤢#yoveosálvame — B͓̽e͓̽l͓̽én͓̽ 🎨🤿🌊🗺🐾 (@ElCuartoGato66) June 16, 2023

#yoveosálvame



La humorista Mari Carmen de cuerpo presente y esta gente hablando de los pisos que tiene y las fincas que tiene.



Esto es lo que se llama Telebasura

Aunque yo lo llamo particularmente Telemierda. — Wagner (@12octubre5) June 16, 2023

Una mujer acaba de morir, hacen juegos de palabras y dicen que su vida fue una put4 m13rd4, además de insinuar que fue violenta cuando acudió al programa.



Terelu, espero que cuando tu madre palme digan lo hija de put4 y déspota que fue con la gente hace años. #YoVeoSálvame pic.twitter.com/czxUYgf0qo — Giri (@GiriGiriGiri87) June 16, 2023