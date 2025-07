Amenaza de muerte a Ferit en 'Una nueva vida': Avance del próximo capítulo del domingo 20 de julio

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' el próximo domingo 20 de julio a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la primera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se quedaba en shock al descubrir que su marido y Sultan se acostaban, pero Ferit le prometía que fue antes de conocerla.

Suna y Kaya se besaban, pero Kazim les pillaba y comenzaba a atacarles, hasta que ellos aseguraban que van a casarse. Ambos utilizaban esa excusa para frenar a Kazim, pero decidían que quieren comprometerse de verdad. Abidin se enteraba de la noticia y se quedaba destrozado.

Nukhet advertía a Ifakat para que impida la boda entre su hijo y Suna, de lo contrario un periodista publicará todos sus trapos sucios. Pelin hacía llegar unas imágenes a Seyran con la intención de acabar con su matrimonio.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del octavo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 45 (2x09) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se desespera al ver unas fotos de Ferit besando a otra chica, pero él intenta explicar que no hizo nada. Ambos buscan a la persona que ha hecho las fotos, ya que es la culpable de querer acabar con su matrimonio.

Seyran no se fía de Kaya y hace todo lo posible para que su hermana abra los ojos, pero no sirve de nada, ya que Suna piensa que está en contra de ella y no quiere que sea feliz.

El tío de Pelin amenaza de muerte a Ferit: su única opción para seguir con vida es casarse con Pelin y formar una familia con el hijo que esperan.