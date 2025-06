Pedro Ruiz da una respuesta sonada al presidente de RTVE por sus palabras sobre 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' se despidió hace casi dos semanas de las tardes de La 1 tras un complicado mes y medio en la cadena pública y siendo objeto de ataques y críticas. Entre ellas, las de Pedro Ruiz, que fue de los primeros en celebrar la cancelación del formato conducido por María Patiño. Y ahora, el presentador no ha dudado en responder a José Pablo López, presidente de RTVE, tras sus últimas palabras sobre el fracaso del ambicioso proyecto.

"Le puedo decir que lo hemos intentado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado", aseguró José Pablo López durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades el pasado jueves 26 de junio.

Pedro Ruiz carga contra José Pablo López y su defensa de 'La familia de la tele' tras su cancelación

"El problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentáramos. Y yo no vine aquí para no intentarlo. Vine para intentarlo y tratar de acertar", añadió el de Málaga provocando todo un revuelo por la defensa de su fallida apuesta de revivir el fenómeno 'Sálvame' en la cadena pública con el elenco original. Y Pedro Ruiz, entre otros rostros del medio, no ha tardado en sentenciar las palabras del presidente de la corporación.

El presentador, que posicionó en numerosas ocasiones en contra del desembarco de Belén Esteban y compañía en La 1, ha lanzado una réplica directa a Jose Pablo López. "El presidente de RTVE ha reconocido que el público de la tele pública rechazó un programa con aires de 'sálvame'. No era difícil suponerlo. Pero digo más... aunque hubiera tenido audiencia, no es contenido para esa casa", sentenció el también actor en su cuenta de 'X'.

El presidente de RTVE ha reconocido que el público la tele pública rechazó un programa con aires de 'sálvame'. No era difícil suponerlo. Pero digo más... aunque hubiera tenido audiencia, no es contenido para esa casa. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 30, 2025

Y es que, nada más celebrar su última emisión en las tardes de La 1 el pasado miércoles 18 de junio, Pedro Ruiz no tardó en tomar sus redes sociales para aplaudir su salida del ente. "La caída de 'La familia de la tele' no me produce ninguna alegría personal... Sin embargo, sí celebro que la audiencia de la tele pública no respalde esa deriva", escribió el comunicador en la misma plataforma.

La caída de 'La familia de la tele' no me produce ninguna alegría personal. Deseo a sus colaboradores buen nuevo acomodo. Sin embargo, sí celebro que la audiencia de la tele pública no respalde esa deriva. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 19, 2025

"Lo que no asumo es el supremacismo cultural que se ha querido imponer en la televisión pública"

Sin embargo, pese al cuestionamiento que ha recibido durante el breve paso del magacín de LA OSA Producciones por La 1, José Pablo López quiso destacar durante la sesión el éxito que han experimentado el resto de apuestas que llegaron junto al extinto magacín, como 'Futuro Imperfecto', 'The Floor' con Chenoa o la nueva etapa de 'Mañaneros 360' con su remodelación. Por no hablar de 'Malas Lenguas', que incluso ha doblado su emisión tras su buena acogida en La 2.

"Agradezco las críticas, de verdad. Se aprende de ellas y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas. Lo he podido leer en la prensa. Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer a la televisión pública", añadió el presidente de RTVE en referencia a recados como los de Pedro Ruiz, que no contempla la posibilidad de acoger un formato con los parámetros de 'Sálvame' en Televisión Española.