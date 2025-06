Pedro Ruiz echa más gasolina al calificar así la caída de 'La familia de la tele' en TVE: "Sí lo celebro"

"Si ha habido alguien que siempre ha sido muy crítico con los realitys y los programas de corazón es Pedro Ruiz. Por eso cuando el presentador y actor se enteró del salto del equipo de 'Sálvame' a las tardes de TVE con 'La familia de la tele' fue el primero en poner el grito en el cielo.

Hace unos días, el catalán ya se manifestaba en sus redes sociales sobre los rumores de la cancelación de 'La familia de la tele'. "No celebro el mal de nadie. Si los integrantes de 'La familia de la tele' se quedan sin trabajo les deseo la mejor recolocación. Les han puesto a jugar en terreno equivocado", exponía.

Y en esos mismos términos se ha vuelto a pronunciar este jueves después de que María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand y compañía se despidieran de la audiencia tras mes y medio en las tardes de TVE. Así, Pedro Ruiz deja claro que la cadena pública no debe apostar por ese tipo de contenidos aunque desea que todos encuentren acomodo fuera de la cadena pública.

"La caída de 'La familia de la tele' no me produce ninguna alegría personal. Deseo a sus colaboradores buen nuevo acomodo", vuelve a recalcar el presentador y actor en su cuenta de "X" dejando claro que no les desea ningún mal a ninguno de los presentadores y colaboradores del magacín de La Osa Producciones Audiovisuales.

Lo que si deja claro Pedro Ruiz en su mensaje es que si que se alegra de que la audiencia de TVE haya dado la espalda a ese tipo de programa. "Sin embargo, sí celebro que la audiencia de la tele pública no respalde esa deriva", sentencia.