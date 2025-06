El comunicado de Inés Hernand tras el cierre de 'La familia de la tele' con hachazo para Ayuso

Ahora si que sí, 'La familia de la tele' ya es historia. Tras mes y medio de emisión y un paso muy controvertido y criticado por las tardes de TVE, el magacín presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua se despidió este miércoles enterrando a buena parte del equipo en sarcófagos.

Inés Hernand ha querido hacer autocrítica y compartir con sus seguidores un vídeo en el que pide perdón por no haber sabido estar a la altura de las expectativas que tenía la audiencia antes del estreno del programa y lanza también una reflexión sobre los motivos por los que el programa de La OSA Producciones Auidovisuales no ha cuajado en la parrilla de La 1 y no ha conquistado a los espectadores.

"Lo primero que me sale del corazón es deciros que de verdad, muchas gracias. Por otro lado, disculpas", empieza diciendo Inés Hernand en este vídeo que compartió minutos después del final del programa. "Soy una persona muy idealista, aunque no lo parezca, y en este mundo gris y en estos tiempos raros en los que vivimos, me gusta creer y confiar cuando percibo que alguien se atreve a hacer algo distinto. Con esta premisa accedí al formato y me encontré, como muchos de vosotros, con un programa que ha transitado bastantes escenarios que se alejaban, quizá, de una expectativa colectiva. Una expectativa con la que todos soñábamos, incluida yo. Una tele diversa, divertida, intergeneracional, didáctica, transgresora. Fantaseábamos también con estos personajes que todos conocemos de épocas anteriores, practicando otros contextos completamente distintos", reconoce la comunicadora.

"Yo, la verdad, es que cuando se me ofreció la oportunidad, no quería perderme, honestamente, esta posibilidad de cambio. Al igual que también hablaba yo con María [Patiño], con Belén [Esteban], con Chelo [García Cortés], con Kiko [Matamoros], y pensaba firmemente en que no nos definen los formatos, sino la capacidad de adaptarnos y ofrecer nuevas versiones de nosotros mismos. Bueno, pues a partir de aquí, todos ya conocéis el plot twist. Creo que todos los proyectos colectivos tienen que tener respuestas colectivas, así que, de corazón, siento que no hayamos estado a la altura", insiste en su perdón.

"Os garantizo que yo respeto muchísimo la televisión, y más la pública, especialmente en los tiempos que corren, así como toda la gente que trabaja en ella. Cada tarde, he hecho lo que estaba en mi mano como presentadora, por implicarme y adaptarme al máximo, manteniéndome profesional. Es lo mínimo que podía hacer. Evidentemente, no estaba sola. Durante todo este tiempo he estado rodeada de grandes profesionales que también se han sobrepuesto a los malos datos, a las críticas, a los volantazos, haciendo lo posible por no dar por perdido el programa cada día. A todos ellos, de corazón, gracias también", prosigue destacando.

Tras ello, Inés Hernand defiende que ella es de las que piensa que cuando algo no funciona lo mejor es dejarlo ni alargar una agonía. "No hay necesidad de televisar una agonía, porque al final no deja de ser como la vida misma. A veces las cosas salen bien, se aplaude, se celebra, y otras veces no. Y como esto va de evolucionar, de progresar y de que haya verdad, pues si no se está aprendiendo un producto que guste, o no se está cumpliendo las expectativas de la gente, se ha de poner un punto y final", asegura aplaudiendo así la decisión de RTVE de cancelar 'La familia de la tele' tras 32 entregas.

Por último, Inés también aprovecha para reflexionar y dejar caer que quizás ha llegado el momento en el que el sector del corazón ha dejado de interesar como antes. "Entiendo que es una realidad que estamos ante un nuevo ciclo de temáticas de interés, de personajes, de circunstancias. Creo que los que nos dedicamos al entretenimiento tenemos también la responsabilidad de saber leer la sala y de preferir un contenido que guste. Así que, de nuevo, disculpas por no haber sabido dar con esa fórmula. Ojalá haya próximas veces y estoy de corazón muy agradecida siempre por vuestra complicidad", concluye.

La contundente réplica de Inés Hernand al PP

Por otro lado, este jueves, Inés Hernand no ha dudado en entrar al juego y contestar al PP después de que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se haya hecho eco de la cancelación de 'La familia de la tele' y haya hecho un símil con la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La única familia que nos cuesta más que La familia de la tele es la familia de Sánchez”, escribió el Partido Popular al compartir la noticia de la cancelación del magacín de TVE. "Claro porque la familia Ayuso (caso Avalmadrid y caso Quirón) cobró en monedas de chocolate sino nos ganaba a todos. Poneos a currar, haced el favor. Que más imputaciones que vosotros no tiene nadie", les contestaba Inés en un tuit que acumula cientos de reacciones y likes.