Así ha sido el 'entierro' de 'La familia de la tele' en TVE con el adiós de María Patiño: "Ha llegado el momento de viajar sola"

Tras 32 programas y mes y medio de emisión, 'La familia de la tele' se ha despedido este miércoles para siempre de las tardes de TVE. Y si para su estreno el magacín presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua apostó por 'El mago de Oz', para su último programa ha viajado hasta el viejo Egipto.

"Después del penúltimo llego el último. Hoy esta familia desestructurada, 'La familia de la tele' se despide. Emprendemos un nuevo viaje. Esta vez al más allá. Los antiguos egipcios creían en la vida de ultratumba y estaban convencidos de que el ser humano podía vivir eternamente ya que consideraban la muerte terrenal como una interrupción temporal de la vida", destacaba una voz en off.

Sus faraones encontraron una manera de engañar a la muerte, se preparaban durante la vida para recorrer su camino al otro mundo en el que iban a disfrutar de una vida feliz y placentera en la que no había ni enfermedades ni sufrimiento", proseguía diciendo. "Esta tarde, 'La familia de la tele' finaliza su camino pero sus miembros seguirán existiendo. Hoy algunos de ellos se van de viaje rumbo a la inmortalidad", añadía.

"Muy buenas tardes. Bienvenidos al último programa. Nos vamos con la tranquilidad de haberlo intentado, con la tranquilidad de habernos esforzado, con la tranquilidad de no tener lastre ni sentir ningún tipo de rencor hacia nada ni hacia nadie con la tranquilidad de disfrutar y seguir disfrutando de nuestro trabajo", confesaba María Patiño por su parte. "Ha sido un esfuerzo faraónico y hoy os queremos regalar un programa que esté a la altura", apostillaba Aitor Albizua tras recordar que llegaron el 5 de mayo con un desfile por Prado del Rey.

'La familia de la tele' se despide con homenaje a Egipto

Tras ello, 'La familia de la tele' emitía una pieza en la que se reían de sí mismos analizando como 'El mago de Oz' era gafe y todos los problemas que tuvo en su día la grabación de aquella película y cómo el universo les estaba hablando tras dos estrenos que tuvieron que cancelarse por la muerte del Papa y el gran apagón.

Creíamos que la mejor forma de promocionar el programa era con la analogía de El Mago de Oz, pero nos equivocamos 😔#LaFamilia18J ⭕️ https://t.co/pjVv9FJ2gZ pic.twitter.com/i7c6GbGhjW — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 18, 2025

Y durante todo el programa, 'La familia de la tele' ha querido hacer un homenaje a todos los reporteros que han pasado por el programa con especial atención a Marta Riesco así como a Javier de Hoyos, el presentador del bloque de RTVE Play y ha conectado con Isa Pantoja para despedirse de ella.

También Chelo García-Cortés entraba por videollamada y les dejaba un mensaje a sus compañeros. "Ha sido un honor trabajar a vuestro lado, he tenido momentos malos y muy buenos. Y os quiero decir que la vida es bella y nosotros estamos aquí muy vivos, os quiero", destacaba la colaboradora dejando claro que le ha encantado poder conocer a Aitor Albizua e Inés Hernand.

"Siempre estaré muy agradecida a Inés por como ha estado pendiente de mi, para mí ha sido un descubrimiento muy grande, Aitor también. Quiero decir que lo mejor que me ha dado RTVE es mucha gente que he conocido pero quiero agradecer a las dos grandes personas que he conocido como compañeros y como amigos", decía Belén Esteban entre lágrimas. "Pues yo quiero decir una cosa de Belén, os puedo garantizar que es una persona generosísima, buena, cariñosa, cuidadora y ha sido el pegamento de esta familia", le reconocía Inés Hernand después de que desde la dirección de RTVE les entregaran un ramo de flores a los tres presentadores y a la propia Belén.

Cuatro ramos para nuestros tres presentadores y nuestra colaboradora 💐#LaFamilia18J ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/mLJzT5Q2a4 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 18, 2025

El entierro de María Patiño, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval como faraones

Cuando llegaba el final del programa, María Patiño, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros aparecían dentro de unos sarcófagos. "Esto es un receptáculo donde merecemos pasar a la eternidad los reyes. Y creo que nuestra vida va más allá de este estudio y de estas paredes y estaremos vivos mientras estemos en la memoria y en los corazones de la gente. Os quiero", aseveraba Matamoros.

"Ha llegado el momento de viajar sola, de irme sola porque solamente ha habido una faraona que gobernó como un hombre durante 20 años y ahora quiero seguir haciéndolo pero sola, así que me voy", añadía Patiño encerrándose en el sarcófago. Un significativo mensaje que puede tener que ver con su futuro profesional alejada del universo de 'Sálvame' y de todos sus compañeros con los que ha trabajado en este último año tanto en 'Ni que fuéramos' como en 'La familia de la tele'.

Se podría hacer un comentario de texto de la última intervención de María Patiño antes de ser embalsamada. #LaFamilia18J pic.twitter.com/MZ3tzM2YTI — Miss Kokoro (@KokoroMiss) June 18, 2025

Justo después, salía un coche arrastrando los tres sarcófagos mientras que Lydia Lozano, Alba Carrillo y Belén Esteban iban justo detrás de ellos convertidas en faraonas. Pero María Patiño decidía salir del sarcófago asegurando que no podía respirar. "María Patiño quiere volver a TVE", bromeaba Inés Hernand antes de que se fuera la comitiva y acabara el programa definitivamente. "Patiño ha abandonado el programa y no ha querido hablar con nosotros. Por fin las verdades salen a la luz", concluía con cierta sorna Aitor Albizua en alusión a los rumores de su mala relación.