El equipo de 'La familia de la tele' reacciona así en directo a su cancelación en TVE: "Ha sido una tortura"

Tras muchos rumores y después de un mes y medio de emisión, 'La familia de la tele' se despedirá para siempre de la audiencia este miércoles 18 de junio a las 19:30 horas después de que el formato presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua no haya conseguido las audiencias esperadas.

La propia María Patiño era la encargada de dar la noticia en el arranque del programa de este martes. "Muy buenas tardes, nosotros siempre hemos sido más de la penúltima que de la última. Pero por eso hoy queremos compartir con todos vosotros, o los que todavía nos veis, que hoy es el penúltimo programa. Y un apunte para los que piensen que estamos caducados, el otro día dijo una gran nutricionista que los yogures caducados pueden llegar a durar hasta diez años", empezaba diciendo la presentadora.

"Pues mira es una muy buena esperanza profesional. Lo hemos intentado y no se ha podido. Nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos angustiado, lo hemos pasado mal, nos hemos peleado algunas tardes pero así es la televisión y hay algo además que tenemos y que nadie nos va a poder quitar que es el cariño de toda la gente, aunque poca, el cariño de la gente que va a vivir una tarde inolvidable con todos nosotros desde este plató", comentaba por su lado Aitor Albizua.

Mientras que Inés Hernand ironizaba con la de problemas que se encontraron para estrenar 'La familia de la tele'. "Antes de empezar el universo ya nos estaba enviando bastantes señales. Intentamos estrenar el 22 de abril y recordemos que no pudimos porque murió el papa Francisco, después lo intentamos el día 28 y tampoco se pudo por el gran apagón y llegamos así hasta el día 5 de mayo y así ha sido cinco, por el culo... que no", bromeaba la presentadora antes de dar paso a los colaboradores.

Kiko Matamoros, claro sobre la cancelación de 'La familia de la tele': "He descansado psicológicamente"

Y el primero en pronunciarse era Kiko Matamoros. "Lo primero que me gustaría decir es agradecer esta oportunidad que se nos dio de estar en esta cadena, la oportunidad que se le dio a la productora y a todo el equipo. Agradecer a todos los trabajadores que han estado detrás de las cámaras, mandarles un abrazo tremendo que estoy seguro porque son todos grandes que la vida les va a dar oportunidades profesionales mucho más grandes y agradecer al público que nos hayan prestado mayor o menor atención y a los que nos han visto agradecerles que nos hayan dedicado parte de su vida", comentaba siguiendo así los pasos de lo que dijo cuando se publicó la posible cancelación del formato de La Osa Producciones Audiovisuales.

"Honestamente es lo que siento y voy a decir otra cosa, psicológicamente he descansado porque era una tortura cada mañana ver las audiencias, era un tortura intentar y darle vueltas al proyecto sabiendo que no depende de uno en qué podríamos mejorar, qué fallaba, que si los horarios, moviéndonos constantemente y la verdad es que he descansado psicológicamente", sentenciaba el colaborador. "Gracias al público, gracias al equipo que han luchado día tras día. Yo creo que se acaba 'La familia de la tele' pero esto es un hasta luego y lo tengo cada vez más claro", apostillaba por su parte Belén Esteban.

Mientras, Alba Carrillo respondía a los que han hablado continuamente del fracaso del magacín. "Siempre nos hablan de fracaso y tal, y digo jolín la gente ha debido de tener carreras super estables", trataba de decir. "Bueno es mi mayor fracaso profesional perdóname", le matizaba Matamoros. "Y el mío", se escuchaba decir a Belén. "Pues yo no lo veo como un fracaso, pienso que cuando uno pone todas las ganas, que las hemos puesto, cuando se habla de cancelar son muchas las familias que hay detrás, y cuando todos hemos puesto ganas, esfuerzo y hemos remado, no es un fracaso, a veces las cosas no sale bien. Tu puedes darlo todo y no funciona y ya está", concluía Alba. "Estoy agradecida a pesar de como ha sido, es una experiencia profesional más y creo que ha sido de las más complicadas, llega el verano y descansaremos", añadía Laura Fa.

María Patiño pide perdón a Inés Hernand y aclaran sus malentendidos

Después, María Patiño tomaba la palabra de nuevo para dirigirse a Inés Hernand y pedirle disculpas por el día en que pareció que no quería trabajar con ella. "Yo soy de las que dice que mis muertos los manejo yo. Y es verdad que he tenido momentos muy jorobados en el programa, he visto enemigos donde no los hay, he creído que tenía un problema con Inés Hernand y he llegado incluso a punto de perder el control y ahí es donde te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes, no puedes pensar en lo que tú crees que es justo o no, porque realmente este programa no era de María Patiño, era el programa de 'La familia de la tele'", confesaba la presentadora.

"Yo quería estar sola y llegó un momento en el que me encerré en mí misma, estuve 17 minutos en silencio que la gente lo interpretó como que vosotros me hacíais bullying hacia mí y yo estaba metida en mi planeta porque al final una deriva sus demonios a otras personas y me parece tan injusto que quiero pedir perdón", concluía Patiño. "María en ese momento pensaba que tres son multitud", apostillaba con sorna Aitor Albizua.

"Yo la realidad de las cosas es que todos hemos hecho lo que hemos podido, Aitor y yo que éramos como la chica nueva en la oficina nos hemos integrado con todo el cariño. Yo he hecho una lectura a lo largo de estas seis semanas que han parecido seis años, y tengo que decir que hemos ido poco a poco acercando las personalidades y te agradezco lo que dijiste", le contestaba Inés Hernand. "Aquí no hay ninguna guerra, hay muerte pero no guerra y nos quedan 24 horas de vida", concluía Patiño.