El pronunciamiento de Kiko Matamoros tras filtrarse la cancelación de 'La familia de la tele': "Por ellos lo siento"

Era la crónica de una muerte anunciada y parece que así será. TVE ya tiene decidido que cancelará 'La familia de la tele' tras no conseguir hacerse un hueco en las tardes de La 1. Según Informalia y El Mundo, la cadena pública estudia ahora cuándo y cómo se producirá el final del magacín de La OSA Producciones Audiovisuales. Y uno de los primeros en manifestarse ha sido Kiko Matamoros.

Desde RTVE valoran varias opciones sobre el final de 'La familia de la tele'. Por un lado, estaría la decisión de retirar el programa que presentan María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua de forma inminente. Una cancelación que llegaría después de que este jueves y viernes el programa no se haya emitido por la dimisión de Santos Cerdán.

Pero otra de las opciones pasa por aguantar y mantener 'La familia de la tele' hasta el arranque del Tour de Francia el próximo 5 de julio y con ello cumplir con buena parte del número de entregas que firmaron RTVE y La OSA Producciones Auidovisuales. Pase lo que pase parece claro que el formato ya está sentenciado tal y como el propio Kiko Matamoros ha verbalizado.

Así, en sus redes sociales, Kiko no ha dudado en ironizar y comparar el momento que están viviendo en el programa heredero de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' con el del ya ex secretario de organización del PSOE. "Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor que tú", escribía junto al hashtag oficial de 'La familia de la tele'.

Siempre habrá un Santos Cerdán que se encuentre peor que tú. #LaFamilia12J — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 12, 2025

Tras ello, en otro mensaje contestando a un seguidor, Kiko Matamoros deja claro que si siente la cancelación es por la gente que trabaja detrás de las cámaras. "Hay mucha gente trabajando detrás de las cámaras. Por ellos lo siento yo", destaca el colaborador.

Hay mucha gente trabajando detrás de las cámaras. Por ellos lo siento yo. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 12, 2025

Kiko Matamoros, satisfecho y agradecido con RTVE

Asimismo, Kiko Matamoros también se ha pronunciado sobre el final de 'La familia de la tele' en la revista Semana a la que ha asegurado que "sea verdad o mentira" se siente "satisfecho y agradecido por "la oportunidad" que se les brindó por parte de RTVE.

"En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso", concluye el colaborador dejando claro que personalmente está "estupendamente" pese a que pueda quedarse de nuevo sin trabajo como sucedió hace dos años con 'Sálvame' en Telecinco.