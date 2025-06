RTVE cancela definitivamente 'La Familia de la Tele' tras más de un mes de agónica emisión en La 1

A RTVE se le ha agotado la paciencia y ha tomado la decisión de cancelar de manera definitiva 'La Familia de la Tele' de María Patiño, Belén Esteban, Aitor Albizua, Inés Hernand y cía tras sus insostenibles resultados de audiencia según publican Informalia y El Mundo este jueves.

La noticia ha trascendido justo en el día en el que Kantar Media ha informado del resultado de audiencia más duro desde que el formato arrancó su andadura en las tardes de La 1; con mínimo histórico al anotar un inasumible 5,4% de cuota de pantalla en el programa de ayer miércoles. Fue la última opción entre todas las ofertas televisivas. No obstante, la determinación del presidente de RTVE, José Pablo López, se habría tomado unos días antes.

Los citados medios que avanzan esta convulsa información para el equipo de 'La Familia de la Tele' apuntan a los dos escenarios que se estarían barajando y/o estudiando en estos momentos en la cúpula de RTVE sobre cómo abordar y efectuar esa cancelación ya decidida. En este aspecto, aún existirían dudas.

La primera de esas opciones es que 'La Familia de la Tele' sea retirada de la programación de La 1 con carácter inmediato y que desaparezca ya desde la próxima semana. La segunda, y la más probable en principio, esperar unas tres semanas más hasta el arranque del Tour de Francia (el 5 de julio), que ocupará la franja en la que se emite el programa de La Osa Producciones.

Ese es el gran escollo al que se estaría enfrentando Radio Televisión Española en estos momentos: si consumar ese adiós de un modo inminente o aguantar hasta la semana del 7 al 11 de julio y camuflarlo bajo la llegada del campeonato de ciclismo que La 1 está obligada a ofrecer. Según añade la agencia EFE, los responsables de RTVE aún no tienen "nada decidido" y están "pidiendo formatos" alternativos para relevar al fallido programa.

La decisión de cancelarlo llega dos semanas después de que el presidente de RTVE defendiera en el Congreso su apuesta por 'La Familia de la Tele': "Tengo que convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo hoy. Igual la tengo dentro de un mes". "Prefiero equivocarme a no intentarlo", afirmó entonces.

Lo cierto es que, apenas 24 horas después de aquellas declaraciones, TVE anunció una remodelación de las tardes, cancelando el segundo tramo de 'La Familia' que se emitía entre 'La Promesa' y 'Aquí la tierra' (19:00 a 20:30 horas). Como parche, se colocó 'El club social de La Promesa' y las entregas en el cajón de 'El Cazador Stars'. Dos espacios que tampoco están rindiendo en audiencias.

Ahora, José Pablo López habría llegado a ese convencimiento que en su comparecencia no tenía al ver que pasan las emisiones y no hay visos de reflotar esos resultados. Todo lo contrario. A partir de este momento, toca esperar a conocer cuándo se producirá finalmente esa cancelación -insistimos- ya acordada.