La reacción de Marta Riesco ante la noticia de la cancelación de 'La Familia de la Tele' en TVE

Este jueves 12 de junio 'Informalia' y 'El Mundo' anunciaban que RTVE había decido cancelar 'La familia de la tele' apenas un mes después de su estreno debido a sus bajas audiencias. Aunque por el momento se desconoce cuándo será el último programa, una de sus colaboradoras, Marta Riesco, ha querido pronunciarse al respecto.

La reportera estrella del magacín vespertino de La 1 se encuentra pasando el fin de semana en Galicia junto a su pareja pero, ante el aluvión de mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores, ha decidido hacer referencia a la noticia del día en cuanto a televisión se refiere. Una noticia que, todavía no ha sido confirmada ni por RTVE ni por sus trabajadores, aunque la periodista ha dado a entender que el fin de 'La familia de la tele' es un hecho.

Marta Riesco rompe su silencio sobre la decidida cancelación del programa

Marta Riesco y su novio se han ido de escapada a Santiago de Compostela. Desde allí, la exnovia de Antonio David Flores ha escrito lo siguiente a través de sus stories de Instagram: "Mis vidis! Me preguntáis cosas que aún no puedo contestar, porque aún no sabemos nada. Estoy disfrutando de uno días de relax y la verdad que voy a intentar aprovecharlos al máximo. No dudéis que, cuando pueda o sepa, os diré algo como siempre he hecho. Os quiero y gracias por preocuparos por mí y por mi trabajo".

De esta forma, Marta Riesco ha dejado claro que todavía la cúpula no les había informado sobre este asunto, motivo por el cual prefiere no entrar en detalles. Ahora, su intención es aprovechar este fin de semana para descansar y desconectar y, así, poder afrontar lo que venga, sea bueno o malo.

Otro de los colaboradores estrella de 'La familia de la tele', Kiko Matamoros, ha hablado con 'SEMANA' sobre esta posible cancelación del programa. Aunque, al igual que su compañera, no ha confirmado ni desmentido nada, sí que ha dejado claro que "en cualquier caso, sea verdad o mentira", se siente "satisfecho y agradecido por la oportunidad" que les brindó la cadena pública.

Además, ha reconocido que, pese a esto, se encuentra "estupendamente". "En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso", ha confesado Matamoros al citado medio. Lo cierto es que, pese a que el director de RTVE José Pablo López, pidió tener paciencia con el formato, los últimos datos de audiencia son insostenibles, viéndose superados incluso por la 2.