El mayor encontronazo entre Marta Riesco e Isa Pantoja en 'La familia de la tele' cuando apagó la emisión en La 1

Tras varias semanas ejerciendo como reportera internacional de 'La familia de la tele', Marta Riesco regresó a plató para reunirse con todos sus compañeros. Así, la periodista tuvo que hacer frente este viernes a uno de sus reencuentros más temidos, su cara a cara con Isa Pantoja. Y si bien las antiguas amigas íntimas conservaron la compostura durante gran parte de su encuentro, los reproches y acusaciones sobre el fin de su amistad llegaron durante el tramo de emisión en RTVE Play.

María Patiño sentó a sus dos colaboradoras frente a frente este viernes para hablar largo y tendido sobre el motivo por el cuál su estrecha amistad de hace unos años tocó fin. "Todo empezó porque teníamos una amiga en común. Yo, por mi parte, he sentido que ella ha sido amiga mía, le he tenido cariño y de hecho, si yo pensase que es lo peor, no hubiera desfilado ni estado aquí en el programa", comenzó explicando la hija de Isabel Pantoja.

Isa P confronta a Marta Riesco por la traición que dinamitó su amistad: "Hay cosas que me han dolido"

Al parecer, la cosa entre ambas no acabó bien. Según Marta Riesco, la hermana de Kiko Rivera terminó perdiendo el contacto con ella y finalmente la bloqueó acusándola de haber vendido información de su vida privada. "Hay cosas que me han dolido, como por ejemplo que tú exageras en muchas cosas y lo vendes como si tú hubieras dado más por mí como amiga", continuó explicando la hija de la tonadillera.

Para los que no se hayan enterado hasta ahora, @MartaRiesco te hace un resumen con vocabulario Clan 👇#LaFamilia23M pic.twitter.com/6au6WMluv1 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 23, 2025

Cabe recordar que ya en 'Ni que fuéramos', la reportera se pronunció largo y tendido sobre su desencuentro con la que llegó a ser su mejor amiga. "Yo dije a un programa que si me contrataban, yo iba a hacerme amiga de Isa Pantoja. Una relación laboral para que me dijese lo que ella quisiera que dijese", explicó la periodista en el espacio de TEN hace unos meses. Y al igual que entonces, este viernes insistió en que no entendía el motivo de su distanciamiento.

"Esto es lo que más me duele respecto a Isa y creo que es una desagradecida", sentenció Marta Riesco, asegurando que dejó a la televisiva pasar gran parte de la recuperación de su liposucción en su casa. "Es mentira como tú lo vendes. Parece que yo no tenía casa cuando estaba de alquiler en una casa. Yo sí que voy contigo, pero lo cuentas como si yo no tuviera a donde ir", replicó la hija de la tonadillera.

"Pasó una cosa en Cantora unas Navidades"

Fue entonces cuando María Patiño preguntó directamente a Isa Pantoja por el motivo real detrás de tanto rencor y tensión. "Muy simple. Pasó una cosa en Cantora en unas Navidades. Está la versión de Marta y de mi prima Anabel", comenzó explicando la colaboradora. Y es que, poco después de las fiestas tuvieron un encuentro en un camerino que sembró algunas dudas en la hija de la tonadillera sobre si su amiga estaba filtrando o no información a la prensa.

"Me dice ahora, es como si yo digo que Kiko se ha liado con una chica", recordó la televisiva sobre un comentario que Marta Riesco le hizo sobre la intimidad de su familia en las instalaciones de Mediaset. Y precisamente, días más tarde, esta historia terminó siendo carne de debate en uno de los programas de la cadena, lo que terminó confirmando las sospechas de Isa Pantoja, haciendo que cortase su relación con la periodista de forma inmediata.