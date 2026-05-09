Isa Pantoja rompe el guion de 'De Viernes' con una noticia inesperada sobre su madre: "No lo sabéis nadie"

Como viene siendo habitual en '¡De viernes!', una semana después de que el programa emitiera el 'Scoop' de Isa Pantoja, la joven se ha sentado en el plató para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores. Lo que ninguno de ellos se esperaba es que su invitada iba a arrancar la entrevista dando un 'bombazo'.

"Estoy feliz de estar con vosotros, he compartido muchas cosas y es verdad que esto es un pack que estaba cerrado. Quiero decir que lo siento por romperos la escaleta porque no lo sabéis nadie y no lo he dicho antes porque no quería que se pensara que se comercializa con esto pero tengo que deciros a todos: Mi madre he ha escrito, y yo le he respondido al mensaje", ha explicado Isa Pantoja, ante la sorpresa de todos los presentes.

Según ha explicado, todo ha ocurrido esta semana. Por lo tanto, quiere aclarar que la noticia que se había publicado de que Isabel Pantoja le había escrito tras la emisión de su 'Scoop' es "mentira": "El sábado no me escribió, fue esta semana". "Yo ni me lo creo", confiesa la exconcursante de 'Supervivientes', visiblemente emocionada por el paso al frente que ha dado su madre tras seis años sin querer saber nada de ella.

"Durante las primeras horas yo ya me veía haciendo muchas cosas y luego tuve que poner los pies en la tierra e ir paso a paso", dejaba claro. De cualquier forma, "la primera impresión es de felicidad". Eso sí, prefirió no revelar el contenido de los mensajes que se intercambió con su madre: "No sé dónde va a ir eso. No quiero hacerme muchas ilusiones, no quiero volver a pasarlo mal y no quiero volver a perderla".

💣💥 Isa Pantoja suelta el gran bombazo: "Mi madre me ha escrito y yo le he respondido".



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Isa Pantoja reconoce el "miedo" que tiene tras el mensaje de su madre

De esta manera, Isa Pantoja da a entender que no quiere volver a pasarlo mal, como lo pasó cuando su madre dejó de hablarla sin ella saber el motivo de este alejamiento. La mujer de Asraf Beno confiesa que tiene "muchos sentimientos encontrados": "Estoy muy contenta pero también tengo miedo". Solamente se mandaron mensajes durante un día, y prefiere no hablar más hasta que se vean en persona: "No puedo hablar como si nada y no voy a volver a normalizar una situación. No estoy dispuesta a pasarlo mal".

Según ha explicado, todo ocurrió mientras estaba en un centro comercial con su marido, al que le contó inmediatamente lo que acababa de recibir: "Me hubiera gustado pegar un grito". Aunque primero quiso confirmar que se trataba del teléfono de su madre porque ella no lo tenía guardado en la agenda, así es que se lo preguntó a su prima Anabel: "No es lo que yo esperaba pero sí tengo la esperanza de hablar con ella, mirarle a los ojos y preguntarle en qué momento desaparece de mi vida, por qué y qué ha pasado para que vuelva".

Isa Pantoja va a esperar a que la tonadillera regresa de su gira americana para llamarla: "Voy a esperar a que vuelva, quiero hablar con ella y no quiero mensajes". Tras recibir el mensaje, estuvo en shock unas dos horas, pero después ha estado "fatal estos días": "He estado con insomnio, taquicardias… Yo soy muy feliz en mi vida pero de repente esto sí que me hace mucha ilusión pero es como una angustia. Tengo miedo a que de repente desaparezca otra vez y no voy a poder encajarlo", reconoce.

Pese a no querer revelar el contenido de los mensajes, asegura que no ha habido un 'perdón', pero sí un 'te quiero'. "Ha habido un cariño. El amor se paga con amor, siempre lo he dicho y ahora que ella ha dado el paso yo no tenía ninguna duda", sentencia Isa Pantoja en el programa nocturno de Telecinco.