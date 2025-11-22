Isa Pantoja deja bien claro en 'De Viernes' si ha perdonado a su hermano Kiko Rivera y el papel que jugó Irene Rosales

Una semana después de que Kiko Rivera se sentara en el plató de '¡De viernes!', este 21 de noviembre ha hecho lo propio su hermana. Isa Pantoja ha respondido al perdón público del Dj, y ha confesado si cree que su ya exmujer, Irene Rosales, fue un "lastre" en su relación con él.

La joven ha explicado que se enteró de la ruptura entre Kiko e Irene "por las revistas", y es algo que no "me sorprendió porque sé que han tenido muchos problemas". Además, ha asegurado que tras enterarse de la noticia no se puso en contacto con ninguno de los dos, dada la nula relación que tiene con ellos. Pero, menos aún con su excuñada, de la que dice: "Ahora que no está con mi hermano, tengo menos cosas en común con ella. Lo único que compartimos son mis sobrinas".

Isa Pantoja considera que ha sido precisamente el hecho de que ya no esté con ella, el motivo por el cual su hermano ha decidido acercar posturas. "Ahora no tiene el respaldo de Irene, ahora cuando llega a casa no hay nadie que lo espere. En esas circunstancias de sentirte solo, es normal que le entren ganas de acercarse a mí", confiesa

"Ha tardado todo este tiempo en reconocer las cosas y en pedir perdón. Justo da la casualidad de que ya no está con Irene y que está solo. Pero yo no le echo la culpa a Irene en sí, sino que pienso que ha afectado mucho a que él tome esa decisión el hecho de estar sin su mujer, sin tener ese apoyo", añade Isa Pantoja.

Isa Pantoja considera que Irene "no ha mediado" en la relación con su hermano

Aunque no echa la culpa a Irene de su nula relación con su hermano, Isa Pantoja sí que considera que tampoco ha ayudado a una reconciliación. "No sé si Irene le ha dicho algo a mi hermano, pero lo que sí sé es que tampoco ha mediado. Mi marido Asraf sí lo hace: él me ha dicho que le dé una oportunidad y que hable con él. Pero Irene no creo que haya hecho eso".

Pero insiste en que el único culpable de ese distanciamiento es Kiko Rivera: "Parece que siempre tiene la culpa otro en lugar de mi hermano. Yo no considero que Irene haya sido un lastre". De hecho, reconoce que siempre han tenido un trato cordial: "Yo me he llevado bien con ella porque era la mujer de mi hermano, pero ella nunca ha sido mi amiga", deja claro.

Isa Pantoja también ha recordado la época en la que Irene Rosales colaboraba en 'Fiesta': "Cuando yo he tenido problemas con mi hermano, ella trabajaba como colaboradora y sus palabras no han sido de mediadora. Decía cosas malas de mí. Si eso lo dices en televisión, imagino que en privado también se lo dirás a mi hermano". "No quiero que la gente piense que por culpa de Irene no nos hemos reconciliado. Yo creo que al verse solo, a mi hermano le han entrado ganas de retomar el contacto conmigo", sentencia.

Isa Pantoja opina sobre el perdón de su hermano

Isa responde al perdón de su hermano: "No estoy preparada"

Por otro lado, la hija de Isabel Pantoja también ha respondido al perdón de su hermano, quien una semana antes entonó el mea culpa tras confirmar el durísimo episodio de la manguera en Cantora. Muy sincera, la joven ha reconocido que "verle así para mí es… si no lo veo no lo creo. Me impresiona mucho verlo tan frágil, tan solo. En ese aspecto sobre ese episodio de la manguera sí le creo y quiero creérmelo, quiero pensar que después de tanto tiempo ha cambiado".

"Nunca vamos a ser los mismos que éramos. Lo que yo permitía antes ahora no lo permito. Hay cosas que no puedo pasar por alto… No tengo confianza en él. Me encantaría abrazarle, pero no me fío", confiesa. Y es que tiene miedo de que su hermano la vuelva a traicionar. Ante la petición de los colaboradores de que, mirando a cámara, mandase un mensaje a Kiko, Isa Pantoja le dedicó unas emotivas palabras: "En el fondo le quiero. Siempre le he justificado y sé que ha tenido sus momentos duros. Le tengo muy presente en mis fiestas navideñas".

Eso sí, ante la posibilidad de aceptar ya sus disculpas y correr un tupido velo, Isa Pantoja reconoce no sentirse preparada: "Siempre me he creído que estoy en deuda con ellos aunque me digáis que no, pero… ¿dónde estaría yo si no fuese por ellos? Pero, por una vez me lo voy a creer, necesito ver que es de verdad y necesito mi tiempo. Le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy preparada. Por una vez no me siento en deuda", sentencia.